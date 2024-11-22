Гражданину Узбекистана воткнули нож в глаз на Софийской, задержан новый россиянин

Конфликт двух земляков во Фрунзенском районе Петербурга завершился госпитализацией для одного и задержанием для другого. Потерпевший уехал в больницу с проникающим ножевым ранением глаза. Об этом Агентству журналистских расследований (АЖУР) стало известно 22 ноября.

Инцидент произошел ранним утром накануне в помещении склада, расположенного близ Софийской площади. Мужчина, получивший в мае 2024 года российское гражданство, повздорил с 28-летним гражданином Узбекистана. Завязалась драка. Последний в результате получил черепно-мозговую травму, сотрясение и ножевое ранение левого глаза. Пострадавшего увезли в Мариинскую больницу.

Второй мужчина был доставлен в 12-й отдел полиции, где получил сперва административный протокол за побои, а затем и уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Новый россиянин помещен в камеру, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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