Песков: российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника»

По его словам, предупреждение было отправлено за 30 минут до пуска по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки.

Ранее Песков утверждал , что Россия никого не должна была ставить в известность о пуске «Орешника», поскольку речь идет о ракете средней дальности.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами.