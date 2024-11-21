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Политика Песков: российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника»

Песков: российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника»

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11 комментариев

Российская сторона предупредила США о пуске ракеты «Орешник»: об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, предупреждение было отправлено за 30 минут до пуска по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки.

Ранее Песков утверждал, что Россия никого не должна была ставить в известность о пуске «Орешника», поскольку речь идет о ракете средней дальности.

«У России нет таких обязательств», — заявил представитель Кремля.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами.

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Орешник Баллистическая ракета Дмитрий Песков США Путин
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Комментарии
11
Андрей Синицын
33 минуты
Весь коллективный запад впал в ужас и , ну наверное , прям бухает с горя, от порушенного цеха, на заводе в Украине.. Что там с Курской областью и со складом в Торопце?
iayaaz
25 минут
ракеты западные а по жоРе почему то получают украинские граждане и российские... чёт тут не то... ;)
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