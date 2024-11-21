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Общество «Ъ»: Каждый второй Airbus neo в РФ перестал летать из-за проблемных двигателей

«Ъ»: Каждый второй Airbus neo в РФ перестал летать из-за проблемных двигателей

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18 комментариев

Авиакомпании приостановили полеты почти половины самолетов семейства Airbus neo в российском авиапарке. Часть из них может так и не вернуться в воздух, пишет 21 ноября «Коммерсантъ».

По информации издания, на 20 ноября простаивают 34 самолета Airbus A320 neo и А321 neo. Причина этого кроется в сложностях с обслуживанием двигателей. Часть самолетов вывели в резерв для экономии ресурса двигателей. По оценке источников «Ъ», до половины «припаркованных» самолетов могут уже не вернуться к полетам.

Самая сложная ситуация у компании S7, пишет издание. У авиаперевозчика припаркован 31 Airbus neo из 39, что составляет более трети его парка. По данным собеседников «Ъ», компания планирует экономить их ресурсы до начала следующего высокого сезона. Эти самолеты оснащены американскими двигателями Pratt & Whitney, с которыми уже были проблемы. Из-за этого, например, в 2018 году Airbus пришлось сокращать поставки самолетов. А в 2023 году P&W массово отзывал двигатели, что вынудило авиакомпании по всему миру сокращать рейсы.

Помимо S7 самолеты этого семейства есть у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Северного ветра», Smartavia и «Северо-Запада». Но у других крупных перевозчиков они оснащены французскими двигателями Leap. Они менее проблемные, и ремонт при интенсивной эксплуатации им требуется в среднем раз в 2–2,5 года, а не в полтора, как у американских.

Ремонт двигателей для российских авиакомпаний сейчас представляет большой вопрос. В то, что его освоят в РФ, собеседники «Ъ» не верят. В качестве варианта рассматривается вывоз их для ремонта за рубеж, и, по их данным, несколько авиакомпаний уже запрашивали у Минтранса соответствующее разрешение. Однако перемещение «чипированных» двигателей отслеживается. К тому же ремонтом Leap занимается около пяти филиалов в мире, и расположены они в недружественных странах. А двигатели от P&W ремонтирует только сам производитель.

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Комментарии
18
михаил.ру
1 час
небыло проблем 3 года назад
Garik.Maremanov.1-1
1 час
А где же могучие российские аэропланы, которые наш гениальный руководитель обещал россиянам еще 10 лет назад ? Опять наврал ?
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