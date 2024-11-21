Петербуржцы пришли попрощаться с артистом балета Шкляровым. Очередь у Мариинки впечатляет

У Мариинского театра образовалась длинная очередь. Люди пришли сюда для того, чтобы попрощаться с погибшим артистом балета и премьером Мариинки Владимиром Шкляровым.
Вдоль театра выстроилось множество людей. Некоторые из них держат в руках цветы: от красных роз и гвоздик до белых хризантем. В четверг, 21 ноября, в Мариинке назначено прощание с заслуженным российским артистом Владимиром Шкляровым, который погиб в возрасте 39 лет при падении с пятого этажа.
Ранее «Фонтанка» писала, что 16 ноября артист вышел на балкон, чтобы подышать воздухом и покурить, но потерял равновесие и сорвался вниз. В тот же день к зданию Мариинского театра начали нести цветы.
Владимир Шкляров — заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий. Родился в Ленинграде, окончил Академию Русского балета имени Вагановой. В его репертуаре — известнейшие балетные постановки Мариинского, такие как «Сильфида», «Жизель», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и десятки других, где зачастую он выступал в главной партии.
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