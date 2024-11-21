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Общество Петербуржцы пришли попрощаться с артистом балета Шкляровым. Очередь у Мариинки впечатляет

Петербуржцы пришли попрощаться с артистом балета Шкляровым. Очередь у Мариинки впечатляет

3 967
3 комментария

У Мариинского театра образовалась длинная очередь. Люди пришли сюда для того, чтобы попрощаться с погибшим артистом балета и премьером Мариинки Владимиром Шкляровым.

Вдоль театра выстроилось множество людей. Некоторые из них держат в руках цветы: от красных роз и гвоздик до белых хризантем. В четверг, 21 ноября, в Мариинке назначено прощание с заслуженным российским артистом Владимиром Шкляровым, который погиб в возрасте 39 лет при падении с пятого этажа.

Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Ранее «Фонтанка» писала, что 16 ноября артист вышел на балкон, чтобы подышать воздухом и покурить, но потерял равновесие и сорвался вниз. В тот же день к зданию Мариинского театра начали нести цветы.

Владимир Шкляров — заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий. Родился в Ленинграде, окончил Академию Русского балета имени Вагановой. В его репертуаре — известнейшие балетные постановки Мариинского, такие как «Сильфида», «Жизель», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и десятки других, где зачастую он выступал в главной партии.

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Комментарии
3
Су Люк Ын
27 минут
барыги да Довольные клиенты!
Гость
5 минут
О, оказывается, у нас артисты балета заядлые курильщики! По ночам встают, чтобы сигареткой затянуться.
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