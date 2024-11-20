Лазурный автобус уронил дверь на Будапештской

Неожиданная поломка прервала поездку пассажиров автобуса во Фрунзенском районе Петербурга. Что это было, теперь выясняет перевозчик.

У автобуса № 159 во время движения по Будапештской улице отвалилась центральная дверь, рассказали в группе «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано». «Пришлось пересаживаться, хорошо, что все целы. Вроде автобус не старый», — добавил очевидец.

Маршрут № 159 обслуживает «Домтрансавто». Как рассказали «Фонтанке» в компании, судя по фото и имеющейся у перевозчика информации, дверь была повреждена «механическим внешним путем». По факту происшествия проводят внутреннюю проверку.