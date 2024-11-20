Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -1

1 м/c,

вос.

 737мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Трахтенберг и «Хали-Гали»
Тысяча задач для поезда ВСМ
Дом Радио
Сергей Макаров и кошки
Промышленный Петербург
Кинотеатр в «Англетере» закрывается
13 лет для Лавленцева
Происшествия Лазурный автобус уронил дверь на Будапештской

Лазурный автобус уронил дверь на Будапештской

1 531
6 комментариев

Неожиданная поломка прервала поездку пассажиров автобуса во Фрунзенском районе Петербурга. Что это было, теперь выясняет перевозчик.

У автобуса № 159 во время движения по Будапештской улице отвалилась центральная дверь, рассказали в группе «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано». «Пришлось пересаживаться, хорошо, что все целы. Вроде автобус не старый», — добавил очевидец.

Маршрут № 159 обслуживает «Домтрансавто». Как рассказали «Фонтанке» в компании, судя по фото и имеющейся у перевозчика информации, дверь была повреждена «механическим внешним путем». По факту происшествия проводят внутреннюю проверку.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Петербург Автобус
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Сила в Правде!!
1 минута
ничего потерпим главное путина пережить.
Леонтий
48 минут
Двери,колеса,пожары.Тарантас какой-то.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
ТОП 5
Новости компаний
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00