Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, снег

ощущается как -2

2 м/c,

вос.

 744мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 105,73
Трахтенберг и «Хали-Гали»
Кинотеатр в «Англетере» закрывается
Дом Радио
13 лет для Лавленцева
Промышленный Петербург
Новая ядерная доктрина
Оплата лицом в метро стартует
Общество Есть одна малышка, которую «Квитерия» порадовала. Показываем, любуйтесь

Есть одна малышка, которую «Квитерия» порадовала. Показываем, любуйтесь

1 389
Написать комментарий

Циклон «Квитерия» расстроил погоду в Петербурге и Москве. Пешеходы мокнут, автомобилистов просят отказаться от поездок, метеочувствительным людям плохо из-за падающего давления. Но есть одна всенародная любимица, которой такая погода по душе. Это панда Катюша.

«Столько радости у Катюши от падающего снега. Лучшее обогащение среды», — рассказывает директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Катюша уже знакома со снегом, даже недавно победила снеговика, и вообще любит играть с водой.

Катюша появилась на свет 24 августа 2023 года, ее родители — панды Диндин и Жуи, которых в мае 2019 года в рамках панда-дипломатии власти Китая передали России. Примерно через три года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Панда Катюша Катюша Снег Погода
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
Новости компаний
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Новости компаний
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
ТОП 5
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25