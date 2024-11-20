Есть одна малышка, которую «Квитерия» порадовала. Показываем, любуйтесь

Циклон «Квитерия» расстроил погоду в Петербурге и Москве. Пешеходы мокнут, автомобилистов просят отказаться от поездок, метеочувствительным людям плохо из-за падающего давления . Но есть одна всенародная любимица, которой такая погода по душе. Это панда Катюша.

Катюша уже знакома со снегом, даже недавно победила снеговика , и вообще любит играть с водой .

Катюша появилась на свет 24 августа 2023 года, ее родители — панды Диндин и Жуи, которых в мае 2019 года в рамках панда-дипломатии власти Китая передали России. Примерно через три года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.