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Общество Город Работу с бездомными в Петербурге хотят централизовать

Работу с бездомными в Петербурге хотят централизовать

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10 комментариев

В Петербурге обсуждается вопрос о централизации работы с бездомными, в том числе НКО, рассказала на пресс-конференции в ТАСС 20 ноября уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова. Предполагается, что единым координатором должен стать городской Центр учета и социального обслуживания граждан без определенного места жительства.

«Мы думаем о том, чтобы координацией работы с бездомными занималось одно учреждение. Понятное дело, что это может быть только Центр учета, где были бы сосредоточены все имеющиеся в городе возможности для бездомного. В том числе которые предоставляют НКО. Это должен быть телефон горячей линии, когда каждый человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, мог бы туда позвонить и узнать: в каком из районов есть места, в том числе для временного нахождения. И хотелось бы, чтобы у нас расширялись площадки для организации койкомест», — рассказала уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова.

Центр учета и социального обслуживания граждан без определенного места жительства был основан 25 лет назад. Он занимается консультированием, направляет бездомных в социальные и медицинские учреждения, помогает решить проблемы с документами, питанием, одеждой. Есть горячая линия, куда могут звонить как бездомные, так и желающие им помочь (246-51-17).

На сегодня при центре работает мобильный пункт социально-правового консультирования: при необходимости юрист и социальный работник выезжают к бездомным. Также им помогают найти места в пунктах обогрева, получить еду и одежду.

Служба оперативного реагирования центра учета работает три года. Руководитель центра Антонина Ковалева привела следующую статистику по количеству обращений через горячую линию: 2022 год — 200, 2024 год — более 700. Таким образом, за два года количество обращений по вопросам бездомности в центр увеличилось в 3,5 раза.

Городские пункты обогрева для бездомных работают с 15 октября по 15 апреля. Их работу обеспечивают районные администрации и благотворительная организация «Ночлежка». Всего в городе 17 пунктов обогрева, в них обеспечено больше 219 мест.

«Есть такие пункты, где нельзя даже прилечь, где только сидячие места. Или где человеку предлагается спать на двух стульях. Или где его поливают теплой водой над дыркой в полу. Это своеобразное оказание санитарных услуг. Социальные услуги не должны унижать человека. Так быть не должно, мы направляем замечания администрациям, они должны это исправлять», — рассказала Светлана Агапитова.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как негосударственная «Благотворительная больница» выручает инвалидов без регистрации в Петербурге.

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Комментарии
10
Cashmare
1 час
"одно учреждение", военкомат штоле?
Заливщик голосовых планок
1 час
Нужен Комитет(ТМ) по Централизации(ТМ) бездомных! При Комитете(ТМ) нужен Председатель Комитета со штатом Заместителей Председателя Комитета, Автопарк должОн быть закреплен за Комитетом, двухсменный и круглосуточный! И Боджет, Бюждет должОн быть выделен на Функционирование Комитета!
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