Работу с бездомными в Петербурге хотят централизовать

«Мы думаем о том, чтобы координацией работы с бездомными занималось одно учреждение. Понятное дело, что это может быть только Центр учета, где были бы сосредоточены все имеющиеся в городе возможности для бездомного. В том числе которые предоставляют НКО. Это должен быть телефон горячей линии, когда каждый человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, мог бы туда позвонить и узнать: в каком из районов есть места, в том числе для временного нахождения. И хотелось бы, чтобы у нас расширялись площадки для организации койкомест», — рассказала уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова.