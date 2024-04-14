Риск умереть не по месту прописки выше. Как «Благотворительная больница» выручает инвалидов без регистрации

Фото: Евгений Шальнов/ «Благотворительная больница» Поделиться Поделиться





Благотворительная клиника для бездомных, беженцев и людей без документов работает в Петербурге полгода. За март медики провели 320 приемов и приняли 134 уникальных пациента. Объемы помощи постепенно растут. Однако есть те, кто физически не может добраться до врачей сам: это прежде всего инвалиды. Им сложно получить помощь и в госучреждениях, даже если они имеют на нее право. «Фонтанка» разобралась в сути проблемы и пообщалась с мужчиной на коляске, который мог погибнуть на улице - но с помощью благотворителей добрался до Карелии и получил крышу над головой там.



Как устроена система помощи сейчас

Некоммерческая организация «Благотворительная больница» развивает доступную медицинскую помощь в городе с 2018 года. Сначала врачи выходили на улицы города с чемоданчиком лекарств и делали перевязки ран под открытым небом, а затем совместно с православным клубом “Кинония” запустили “Мобильную клинику” и начали выезжать в приюты и места ночевок бездомных людей на переоборудованном автобусе.

В октябре 2023 им удалось открыть стационарную клинику с профильной лицензией, где можно пройти более широкий круг обследований и лечения: сделать УЗИ, ЭКГ, сдать анализы, попасть на прием к терапевту, травматологу, офтальмологу, психиатру и гинекологу. Работу мобильных групп временно приостановили: автобус, на котором осуществляли выезды, клуб “Кинония” переоборудует под новый социальный проект - мобильный МФЦ для бездомных, мигрантов, беженцев и всех тех, у кого есть серьезные проблемы с документами



Сейчас «Благотворительная больница» готовится к запуску новой инициативы и ищет ресурсы для закупки специального авто для транспортировки инвалидов, лежачих и других больных. Для этой цели подходит отечественный грузопассажирский фургон Lada Granta. По планам, на нём будут перевозить по три-пять человек в день: в благотворительную клинику, на флюорографию, на госпитализацию, к социальным работникам, в душ.

«В настоящее время в клинике получают помощь только те, кто дошли сюда сами и могут гарантированно отсюда уйти. За редким исключением, когда их сюда привозят. В основном, если человек на коляске, он, если может, приезжает сюда на ней или его прикатывают. И это надо еще уметь, особенно по гололеду и снегу. Конечно, такие условия ограничивают доступность помощи для тех, кому она действительно нужна», - рассказывает создатель «Благотворительной больницы» Сергей Иевков.



Сергей Иевков Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





При этом подобная клиника на весь город всего одна. Сейчас она существует в основном за счет большого числа маленьких частных пожертвований от 100 рублей и поддержки от социально ориентированного бизнеса. В грантовых конкурсах от государства «Благотворительная больница» участвовала, и получала поддержку отдельных проектов, в частности открытия клиники. Но не раз и проигрывала, поэтому сейчас поставила на паузу работу в этом направлении. Сейчас клиника поучаствовала в тендере на тестирование на ВИЧ и выиграла его – медицинская лицензия открыла новые возможности. Но, понятное дело, речь об узкопрофильном направлении работы.



«Невозможно рассчитывать на гранты. Нам необходимы определенные инструменты для работы и конкретные результаты. Мы хотим, чтобы бездомные люди с инвалидностью могли перемещаться по мегаполису и получать доступ к медицинским услугам. Поэтому мы обращаемся за поддержкой к единомышленникам», - отмечает Иевков.

Пока медики транспортируют подопечных, как придется, в том числе на дальние расстояния. Например, в начале апреля сотрудники «Благотворительной больницы» доставили пожилого мужчину на коляске в Карелию, по месту его регистрации в паспорте: по закону, только там он может получить полноценный социальный уход.



«В моей жизни главным была наука». История Александра

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Фонтанка» встретилась с 60-летним Александром Ходыревым накануне его переезда. Последние несколько недель он лежал в петербургской ГБ №14, где ему в очередной раз ампутировали обмороженную часть ноги.



«Я всю жизнь познаю математику, физику, историю. В настоящий момент мне больше всего интересен Эйнштейн. Читаю Перельмана. Остальное всё отходит в сторону. Я не вижу смысла цепляться за какое-то место под солнцем. В моей жизни всегда главным была наука. Она всегда со мной, я её всю жизнь с собой носил, и с годами она только концентрировалась», - рассказывает Александр.

Он говорит, что для него большой ценностью раньше было приезжать в библиотеку и часами читать там интересную для себя литературу. Обе ноги ему частично ампутировали уже давно (это начиналось со стоп), поэтому поднимался по лестницам в нужные залы он на костылях.

Мужчине интересно анализировать разные явления и самому. Он говорит, что написал несколько книг в области математики, экологии и военной истории. Ему хотелось бы сохранить и передать свои умозаключения другим, поэтому он пробовал отправлять свои работы в разные музеи и библиотеки.



«Мне было интересно осмыслить и высчитать возможный предел загрязнения окружающей среды: земли, воды, воздуха и космического пространства вокруг. Думаю, мне удалось это сделать. Вообще я считаю, что этот предел уже наступил, и вернуть природу в прежнее состояние мы не сможем, даже если захотим», - размышляет Александр.



Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С решением бытовых вопросов у него всё нелегко. По его словам, он оказался на улице, потому что его дом в Карелии пришел в негодность. Печи вышли из строя, и мужчина не смог ни починить их сам, ни организовать ремонт. Какое-то время жил так, но после очередного обморожения стал искать другие варианты жилья. Так и начал странствовать, в какой-то момент добравшись до Петербурга.



В нашем городе он прожил около полугода. И жил бы дольше, но риски умереть здесь без крыши над головой выше, чем по месту прописки.

«Я не знаю, зачем всё это нужно, мне сложно сказать. В Карелии я сделал всё, что мог. Моя жизненная история сложилась трагично, я даже не хотел бы рассказывать. Но виноватых в ней нет, ничего уже не исправить. Мне главное успеть познать все научные вопросы, которые для меня интересны», - говорит Александр.

Родом он с Урала, в 20 лет переехал в Петрозаводск, прожил в Карелии большую часть жизни. Закончил два технических училища, работал на стройке. Какое-то время жил и работал дворником на Валааме. Был в официальном и гражданском браке, но своих детей решил не иметь, потому что врачи сказали, что велик риск серьезных врожденных заболеваний. Александр помогал своим женщинам воспитывать их детей. Он вспоминает это время с теплом и говорит, что время было неплохое. Где близкие сейчас – неизвестно.



У Александра есть родная сестра на Урале, он хотел приехать жить к ней. Но у нее своя семья, дети и внуки, и она попросила не приезжать. Сейчас они не поддерживают связь.

Специалисты «Благотворительной больницы» говорят, что возвращение в Карелию – единственный вариант для Александра выбраться с улицы и не подвергать ежедневному риску свою жизнь. Его даже пришлось немного поуговаривать, чтобы он согласился.

Медики заранее договорились о его переводе в гериатрическое отделение Центра паллиативной медицинской помощи в Петрозаводске. Там мужчина подлечит послеоперационные раны, пройдет курс физиотерапии, массажа и психотерапии. После этого его устроят на длительное проживание в профильный приют.



В поисках крыши над головой

Возвращение в Карелию требовало большой подготовки и не обошлось без маленьких приключений. Для начала Александру нашли чистую одежду по размеру, помогли собраться на поезд. В день поездки забрали из больницы в 4:30 утра. Он волновался, поэтому накануне всю ночь лежал с открытыми глазами. Сопровождающие от «Благотворительной больницы» вызвали ему такси (которое оплатил клуб «Кинония»), помогли забраться на переднее сидение, коляску сложили и отправили в багажник вместе с книжками, тетрадками и другими вещами мужчины.



На вокзале Александра встретила служба помощи маломобильным пассажирам, заявку на которую оставили заранее. Его вместе с вещами приняли в специальной комнате для маломобильных, а потом помогли добраться до «Ласточки». Мужчина не ездил на поезде 30 лет, поэтому многое воспринимал с удивлением.

Несмотря на то, что Александр принимал душ и переодевался незадолго до поездки, в поезде соседка по креслу решила отсесть от него подальше. Дорога длилась пять с половиной часов, всё это время мужчина обсуждал с медиками науку и литературу.



Фото: Евгений Шальнов/ «Благотворительная больница» Фото: Евгений Шальнов/ «Благотворительная больница» Фото: Евгений Шальнов/ «Благотворительная больница» Поделиться Поделиться





В Петрозаводске его встретило такси, но первая машина оказалась не подходящей для человека с коляской – инвалидное кресло не поместилось в багажник. Пришлось искать другой вариант.

В Центре паллиативной помощи Александра ждали, приготовив ему заранее отдельную светлую палату. У него взяли необходимые анализы, подняли на этаж, а сопровождающим провели экскурсию по отделению, напоили их чаем с калитками и пожелали хорошей дороги обратно.

История завершилась благополучно. Но весь этот путь был бы гораздо проще, если бы у благотворительной клиники был автомобиль, приспособленный для инвалидов.



«В поездках общественным транспортом для бездомных есть целый спектр сложностей. Помимо того, что таким образом бывает нелегко перевезти маломобильного человека, есть и другие моменты. Бездомные могут выглядеть неопрятно, неприятно пахнуть, и им порой просто отказывают в поездке в такси. Если человек не наблюдается у врачей, у него могут быть заболевания, о которых он даже не знает – например, туберкулез, чесотка. А иногда и точно известно, что он болен и нуждается в лечении. И именно поэтому его нужно доставить в то или иное учреждение», - отмечает Сергей Иевков.



Поддержать «Благотворительную больницу» в создании более благополучной среды для горожан можно на отечественной краудфандинговой платформе Planeta.ru.

