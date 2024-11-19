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Происшествия Лазурный автобус задымился на дамбе. Пассажиров эвакуировали

Лазурный автобус задымился на дамбе. Пассажиров эвакуировали

1 427
7 комментариев

Лазурный автобус марки МАЗ, следовавший по маршруту 101Э, задымился по дороге на дамбе. Об этом 19 ноября сообщил читатель «Фонтанки».

На видео хорошо видно, что внутри все заполнено густыми клубами, а источник горения расположен в передней части салона. В распахнутую дверь, вероятно, вошел водитель с огнетушителем.

«Дым пошел из передней части (панели), что за кабиной находится», — сообщил читатель.

По его словам, обошлось без пострадавших. Пассажиров забрал следующий 101Э. Маршрут обслуживает АО «Третий парк». «Фонтанка» обратилась за комментарием.

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Комментарии
7
280857236
46 минут
С картошкой был?
Гость
51 минута
Насколько мне известо в МАЗы должны были ставить двигатели европейских производителей, но случились санкциии и вместо "европейцев" в них запихнули невпихиваемых "китайцев". Надо было проектировать и строить новые кузова, но это убытки. Думали авось прокатит, но не прокатило. Пока все не сгорят так и будет.
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