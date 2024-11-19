Лазурный автобус задымился на дамбе. Пассажиров эвакуировали

Лазурный автобус марки МАЗ, следовавший по маршруту 101Э, задымился по дороге на дамбе. Об этом 19 ноября сообщил читатель «Фонтанки».

На видео хорошо видно, что внутри все заполнено густыми клубами, а источник горения расположен в передней части салона. В распахнутую дверь, вероятно, вошел водитель с огнетушителем.

«Дым пошел из передней части (панели), что за кабиной находится», — сообщил читатель.

По его словам, обошлось без пострадавших. Пассажиров забрал следующий 101Э. Маршрут обслуживает АО «Третий парк». «Фонтанка» обратилась за комментарием.