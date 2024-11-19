Юный иностранец не смог объяснить удар в лицо ровеснику в школе Петербурга

Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, видео, которое накануне легло в основу уголовного дела о хулиганстве , было снято в ноябре прошлого года. Обоим участникам на тот момент было 14 лет. Юноша, прятавший лицо под балаклавой, родом из Узбекистана. Он доучился в школе Красносельского района до конца года, после его перевели в учебное заведение на родине.

Мать пострадавшего школьника говорит, что у сына не было конфликтов. Обидчика и его мать после случившегося вызвали в школу для разбора полётов, но внятных объяснений тогда получить не удалось. Не только потому, что мальчик плохо знал русский язык. Перед социальным педагогом он заявил, что ударил после того, как оскорбили его мать. Однако повторить слова не смог, а позже всё же заверил, что никакого оскорбления не было. Была и другая версия: иностранец якобы вспылил после фразы «Я разнесу тебя», сказанной в контексте обсуждения мобильной игры. Впрочем, по словам матери, настоящую причину тогда так и не выяснили. Мальчик извинился, серьёзных травм у её сына не было, а снятое видео обещали удалить.