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Происшествия Юный иностранец не смог объяснить удар в лицо ровеснику в школе Петербурга

Юный иностранец не смог объяснить удар в лицо ровеснику в школе Петербурга

5 237
15 комментариев

Подросток, который на камеру бьёт в лицо другого ученика школы в Красносельском районе Петербурга, не смог объяснить причину своего поступка. Он называл поводом обидные слова, но мотивом могло быть желание снять яркое видео.

Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, видео, которое накануне легло в основу уголовного дела о хулиганстве, было снято в ноябре прошлого года. Обоим участникам на тот момент было 14 лет. Юноша, прятавший лицо под балаклавой, родом из Узбекистана. Он доучился в школе Красносельского района до конца года, после его перевели в учебное заведение на родине.

Мать пострадавшего школьника говорит, что у сына не было конфликтов. Обидчика и его мать после случившегося вызвали в школу для разбора полётов, но внятных объяснений тогда получить не удалось. Не только потому, что мальчик плохо знал русский язык. Перед социальным педагогом он заявил, что ударил после того, как оскорбили его мать. Однако повторить слова не смог, а позже всё же заверил, что никакого оскорбления не было. Была и другая версия: иностранец якобы вспылил после фразы «Я разнесу тебя», сказанной в контексте обсуждения мобильной игры. Впрочем, по словам матери, настоящую причину тогда так и не выяснили. Мальчик извинился, серьёзных травм у её сына не было, а снятое видео обещали удалить.

В самой школе говорили, что после случившегося были приняты меры, подростка отчислили.

После того, как видео попало в Сеть, проверку проводит также прокуратура Красносельского района. Надзорное ведомство оценит в том числе действия сотрудников школы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Комментарии
15
Леонтий
1 час
А вот дать бы юному иностранцу в лицо,да покрепче,и его маме тоже,сразу поймут.
280206998
1 час
Почему никто не хочет их наказывать и все покрывают? На каком основании он учится в российской школе?
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