«Ребёнок отчислен, уехал в Узбекистан к себе». В школе № 291 рассказали о ситуации с ударом ногой в лицо

Кадры с избиением петербургского школьника были записаны в школе № 291 Красносельского района. Эту информацию корреспонденту «Фонтанки» подтвердил директор школы Олег Марфин.
«Сейчас объяснительную пишу в администрацию, СМИ и всем тем, кто в „Телеграме“, социальных сетях мне написывают. К сожалению, да, это у нас», — рассказал Марфин.
Руководитель учебного заведения уточнил, что видео было снято год назад, и добавил, что школа тогда приняла меры. Со стороны родителей пострадавшего ребёнка претензий не было, а школьник, ударивший ногой другого, был отчислен. «Ребёнок отчислен, уехал в Узбекистан к себе», — уточнил Марфин.
Директор вступился за социальных педагогов своей школы.
«Мы в такие условия поставлены. У нас в школе 3370 учеников. Девчонки, социальные педагоги, пашут неимоверно, потому что сложных детей, проблемных… представляете масштаб нашего бедствия — и вот такой вброс. Разные неадекваты сейчас написывают», — поделился Марфин.
По словам директора школы, прошлогоднее видео сейчас опубликовал один из депутатов, наверное, для привлечения внимания к этому вопросу, «который и так всем понятен».
После появления кадров в социальных сетях полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
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