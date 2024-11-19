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Происшествия «Ребёнок отчислен, уехал в Узбекистан к себе». В школе № 291 рассказали о ситуации с ударом ногой в лицо

«Ребёнок отчислен, уехал в Узбекистан к себе». В школе № 291 рассказали о ситуации с ударом ногой в лицо

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52 комментария

Кадры с избиением петербургского школьника были записаны в школе № 291 Красносельского района. Эту информацию корреспонденту «Фонтанки» подтвердил директор школы Олег Марфин.

«Сейчас объяснительную пишу в администрацию, СМИ и всем тем, кто в „Телеграме“, социальных сетях мне написывают. К сожалению, да, это у нас», — рассказал Марфин.

Руководитель учебного заведения уточнил, что видео было снято год назад, и добавил, что школа тогда приняла меры. Со стороны родителей пострадавшего ребёнка претензий не было, а школьник, ударивший ногой другого, был отчислен. «Ребёнок отчислен, уехал в Узбекистан к себе», — уточнил Марфин.

Директор вступился за социальных педагогов своей школы.

«Мы в такие условия поставлены. У нас в школе 3370 учеников. Девчонки, социальные педагоги, пашут неимоверно, потому что сложных детей, проблемных… представляете масштаб нашего бедствия — и вот такой вброс. Разные неадекваты сейчас написывают», — поделился Марфин.

По словам директора школы, прошлогоднее видео сейчас опубликовал один из депутатов, наверное, для привлечения внимания к этому вопросу, «который и так всем понятен».

После появления кадров в социальных сетях полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

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Комментарии
52
dearbreader
1 час
Уголовное дело заведено. Ок. А какие перспективы у этого дела? Что, из Узбекистана под конвоем привезут? И, к слову, родители тоже уехали или в России остались? Кажется есть повод проверить.
Warum
1 час
Если мигрант хочет приехать, то пусть едет без своего выводка, который тяжёлым ярмом ложится на бюджет - сады, школы, медицина и т.д. При том, что сами мигранты получают часто левый кэш, уклоняются от уплаты налогов и откровенно несут в общество криминал и шовинизм по отношению к Русскому населению.
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