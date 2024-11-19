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Происшествия Удар ногой в лицо школьника обсуждают соцсети. Полиция Петербурга возбудила дело

Удар ногой в лицо школьника обсуждают соцсети. Полиция Петербурга возбудила дело

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18 комментариев

Ролик с избиением петербургского школьника распространяют телеграм-каналы 19 ноября. Утверждается, что история произошла в школе Красносельского района Петербурга. Реакция полиции не заставила себя ждать.

На кадрах, которые репостят правые сообщества, ребенок в маске со значком Nike бьет ногой по лицу сверстника, после чего следует удар кулаком. Администраторы телеграм-каналов утверждают, что нападавший — ребенок иностранных мигрантов. Официальных подтверждений этому пока нет.

Полиция Петербурга, просмотрев запись, установила, что дело было действительно в одной из школ Красносельского района, но каких-либо заявлений по этому поводу ни от кого не поступало.

«Тем не менее по данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Полицией приняты меры к установлению участников и обстоятельств инцидента», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии
18
jokir
2 часа
Азиатское лицо - видно же!
BobCat2
2 часа
Начинающие треш-блогеры. Крупный штраф родителям хорошо бы помог в этом случае.
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