Удар ногой в лицо школьника обсуждают соцсети. Полиция Петербурга возбудила дело

Ролик с избиением петербургского школьника распространяют телеграм-каналы 19 ноября. Утверждается, что история произошла в школе Красносельского района Петербурга. Реакция полиции не заставила себя ждать.

На кадрах, которые репостят правые сообщества, ребенок в маске со значком Nike бьет ногой по лицу сверстника, после чего следует удар кулаком. Администраторы телеграм-каналов утверждают, что нападавший — ребенок иностранных мигрантов. Официальных подтверждений этому пока нет.

Полиция Петербурга, просмотрев запись, установила, что дело было действительно в одной из школ Красносельского района, но каких-либо заявлений по этому поводу ни от кого не поступало.