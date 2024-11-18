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Общество В центре Тбилиси установили баррикады. Протесты против итогов выборов продолжаются

В центре Тбилиси установили баррикады. Протесты против итогов выборов продолжаются

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6 комментариев

В центре Тбилиси протестующие против итогов выборов установили баррикады из мешков с песком и мусорных урн. Протесты оппозиции, которые должны были по плану закончиться спустя 24 часа, то есть вечером в понедельник, продолжились. Об этом сообщает 18 ноября «Sputnik Грузия».

Митингующие продолжат перекрывать пересечение нескольких улиц и проспектов как минимум до завтрашней ночи. Накануне они перекрыли один из самых оживленных перекрестков Тбилиси — на пересечении улиц Варазисхеви и проспектов Меликишвили и Чавчавадзе. О решении продолжить акцию протеста сообщил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия.

Также сегодня на брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоговые результаты ЦИК, и призвала правящую «Грузинскую мечту» задуматься о назначении новых выборов. Она сообщила о планах подать иск в Конституционный суд в связи с якобы нарушением тайны голосования на парламентских выборах 26 октября.

В представлении Зурабишвили выход из кризиса возможен при следующих условиях: проведении новых выборов, с обновленным составом ЦИК и с поправками в Избирательный кодекс согласно рекомендациям ОБСЕ; создании и поддержании мирной обстановки перед новыми выборами.

Ранее президент Грузии отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру после заявлений о подтасовке выборов.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» победила вновь, набрав 53,9% голосов. Зурабишвили заявила, что не признает итогов голосования, назвала их сфальсифицированными и призвала граждан выходить на улицы.

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Тбилиси Протесты Грузия Саломе Зурабишвили Выборы
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Комментарии
7
282694747
49 минут
Как много в Ленинграде перекрестков
Гость
51 минута
Да, что же такое? Не дают санитары геостратегу спокойно управлять вселенной.
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