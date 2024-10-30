Президент Грузии отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру после заявлений о подтасовке выборов

Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не пойдет на допрос в Генпрокуратуру после своих заявлений о якобы фальсификации парламентских выборов в стране. Ее слова 30 октября приводит ТАСС.

Сегодня днем Генеральная прокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос. Основанием послужило заявление президента о подтасовке выборов в парламент, которые завершились несколькими днями ранее. В пресс-службе ГП заявляли, что Зурабишвили должна обладать доказательствами фактов возможной фальсификации. Там же добавили, что после ее слов проводится расследование и Генпрокуратура намерена допросить всех, кто может владеть информацией о нарушениях во время голосования.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» победила вновь, набрав 53,9% голосов. Зурабишвили заявила, что не признает итогов голосования, назвала их сфальсифицированными и призвала граждан выходить на улицы.