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Политика Президент Грузии отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру после заявлений о подтасовке выборов

Президент Грузии отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру после заявлений о подтасовке выборов

1 709
6 комментариев

Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не пойдет на допрос в Генпрокуратуру после своих заявлений о якобы фальсификации парламентских выборов в стране. Ее слова 30 октября приводит ТАСС.

Сегодня днем Генеральная прокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос. Основанием послужило заявление президента о подтасовке выборов в парламент, которые завершились несколькими днями ранее. В пресс-службе ГП заявляли, что Зурабишвили должна обладать доказательствами фактов возможной фальсификации. Там же добавили, что после ее слов проводится расследование и Генпрокуратура намерена допросить всех, кто может владеть информацией о нарушениях во время голосования.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» победила вновь, набрав 53,9% голосов. Зурабишвили заявила, что не признает итогов голосования, назвала их сфальсифицированными и призвала граждан выходить на улицы.

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Комментарии
6
274667838
19 минут
за призывы к свержению власти ее надо упечь в тюрягу!
276689045
1 час
Полиция Грузии должна привести в прокуратуру Грузии Саломе Зурабишвили под конвоем для дачи показаний.
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