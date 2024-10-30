Генпрокуратура Грузии вызвала президента на допрос после заявлений о фальсификации выборов

Генеральная прокуратура Грузии вызвала президента Саломе Зурабишвили на допрос из-за ее заявлений о фальсификации парламентских выборов. Об этом в среду, 30 октября, сообщили в пресс-службе следственного органа.

На сайте указано, что по заявлениям ЦИК и местных СМИ глава государства должна обладать доказательствами возможной фальсификации на минувших выборах. «Поэтому, согласно закону, президента Грузии вызвали в следственный орган на допрос 31 октября этого года», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что по данному факту проводится расследование, допросить намерены всех, кто может владеть информацией о незаконных действиях во время выборов.

26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, на которых партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, а оппозиция сообща набрала немногим меньше, потеряв возможность получить парламентское большинство. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, назвав их сфальсифицированными, и призвала граждан выходить на акции протеста в центре Тбилиси.

29 октября ЦИК Грузии попросил прокуратуру начать расследование заявлений о фальсификации выборов. Оппозиционные партии потребовали от комиссии предоставить избирателям доступ к информации о том, где и когда они голосовали.