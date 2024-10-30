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Власть Генпрокуратура Грузии вызвала президента на допрос после заявлений о фальсификации выборов

Генпрокуратура Грузии вызвала президента на допрос после заявлений о фальсификации выборов

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8 комментариев

Генеральная прокуратура Грузии вызвала президента Саломе Зурабишвили на допрос из-за ее заявлений о фальсификации парламентских выборов. Об этом в среду, 30 октября, сообщили в пресс-службе следственного органа.

На сайте указано, что по заявлениям ЦИК и местных СМИ глава государства должна обладать доказательствами возможной фальсификации на минувших выборах. «Поэтому, согласно закону, президента Грузии вызвали в следственный орган на допрос 31 октября этого года», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что по данному факту проводится расследование, допросить намерены всех, кто может владеть информацией о незаконных действиях во время выборов.

26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, на которых партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, а оппозиция сообща набрала немногим меньше, потеряв возможность получить парламентское большинство. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, назвав их сфальсифицированными, и призвала граждан выходить на акции протеста в центре Тбилиси.

29 октября ЦИК Грузии попросил прокуратуру начать расследование заявлений о фальсификации выборов. Оппозиционные партии потребовали от комиссии предоставить избирателям доступ к информации о том, где и когда они голосовали.

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Комментарии
8
Заливщик голосовых планок
2 часа
А что, так можно? :)
282556445
20 минут
В России президент может Генпрокурора на допрос вызвать и тот прибежит, как побитая собачка.
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