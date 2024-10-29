Оппозиционные партии Грузии требуют от ЦИК предоставить избирателям доступ к информации о том, где и когда они голосовали

Оппозиционные партии, прошедшие в парламент Грузии, требуют от Центризбиркома республики предоставить избирателям доступ к информации о том, где и когда они голосовали. Об этом 29 октября сообщает «Sputnik Грузия».

Предполагается, что так можно будет сверить количество избирателей, пришедших на выборы, с количеством зарегистрированных голосов, и граждане убедятся, что их голос не потерялся и не был «украден».

В ЦИК напомнили, что создание подобной базы противоречит международной практике и ограничено законом, поскольку есть риск разглашения персональных данных. Представителей партий Центризбирком обвинил в выдвижении «нереалистичных требований» для «создания впечатление, что избирательная администрация скрывает информацию».

26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, на которых партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, а оппозиция сообща набрала немногим меньше, потеряв возможность получить парламентское большинство. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на акцию протеста.