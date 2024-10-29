ЦИК Грузии попросил прокуратуру начать расследование заявлений о фальсификации выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование возможности фальсификации парламентских выборов. Об этом 29 октября говорится в пресс-релизе ЦИК.

Уточняется, что необходимость в расследовании возникла после обвинений в подтасовке результатов, которые озвучила президент Саломе Зурабишвили.

«Чтобы установить, соответствуют или нет правде заявления президента Грузии, политиков или любых заинтересованных лиц о фальсификации выборов, требуется комплексное и объективное расследование», цитирует ТАСС сообщение грузинского Центризбиркома. ЦИК добавил, что готов сотрудничать со следствием.

Немногим ранее ЦИК Грузии обвинил президента в попытках дискредитировать избирательные технологии и избирательную администрацию, которая «организовала выборы на самом высоком уровне». При этом ЦИК заявил , что пересчитает бюллетени пяти участков в каждом избирательном округе.

26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, на которых партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, а оппозиция сообща набрала немногим меньше, потеряв возможность получить парламентское большинство. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на акцию протеста.