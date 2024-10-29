ЦИК Грузии попросил прокуратуру начать расследование заявлений о фальсификации выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование возможности фальсификации парламентских выборов. Об этом 29 октября говорится в пресс-релизе ЦИК.
Уточняется, что необходимость в расследовании возникла после обвинений в подтасовке результатов, которые озвучила президент Саломе Зурабишвили.
«Чтобы установить, соответствуют или нет правде заявления президента Грузии, политиков или любых заинтересованных лиц о фальсификации выборов, требуется комплексное и объективное расследование», цитирует ТАСС сообщение грузинского Центризбиркома. ЦИК добавил, что готов сотрудничать со следствием.
Немногим ранее ЦИК Грузии обвинил президента в попытках дискредитировать избирательные технологии и избирательную администрацию, которая «организовала выборы на самом высоком уровне». При этом ЦИК заявил, что пересчитает бюллетени пяти участков в каждом избирательном округе.
26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, на которых партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, а оппозиция сообща набрала немногим меньше, потеряв возможность получить парламентское большинство. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на акцию протеста.
На митинге грузинская оппозиция потребовала повторных выборов в парламент, которые должна провести «международная администрация».
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.