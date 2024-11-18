Не смешите наши «Атакамы». Пишут, что Украина будет бить ракетами вглубь России — что из этого правда и чем это грозит

Источник: U.S. Army via AP/TASS







Главной новостью прошедших выходных стала информация западных СМИ о том, что Джо Байден разрешил Украине бить американскими ракетами вглубь России. Вслед за ним дали добро Франция и Великобритания, и это стало темой номер один в мировых политических дискуссиях понедельника.

О чем вообще речь

Первой информацию об этом дала около 21:00 (мск) газета The New York Times в воскресенье, 17 ноября. Кто им сказал об этом, журналисты не пояснили. Приходится верить на слово. Однако опровержений от американских властей этой информации пока не последовало. Более того, Reuters специально спрашивал, правда ли это, но получил отказ от комментариев.

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший в своем аккаунте в соцсетях назвал «имбецилами» тех, кто принял решение позволить наносить удары по территории РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS, и заявил, что ВПК США хочет успеть развязать третью мировую войну до прихода его отца к власти.

Ближайший соратник Трампа Илон Маск лишь сдержанно поддержал шутку о том, что «либералы любят войну».

Чуть позже также со ссылкой на анонимные источники уже европейские СМИ рассказали, что аналогичное разрешение Украине дали в Великобритании и Франции. Правда, газета Le Figaro, которая написала об этом, позже удалила информацию с сайта. А уже в понедельник глава МИД Франции заявил, что Париж не менял свою позицию по поводу ударов их ракетами вглубь РФ.

Украинские издания поспешили сообщить, что первое применение дальнобойных ракет по территории «старой» России намечено уже на ближайшие дни и первые цели якобы будут поражены в Курской области. Одновременно появились инсайды в CNN, что только (или главным образом) для Курской области и дано разрешение и все это как-то связано с якобы появлением там солдат из КНДР.

Российские власти отреагировали на эту новость лаконично. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».

Чем опасны ATACMS

Почему это все так важно и чем удары ракетами отличаются от всех тех предыдущих ударов беспилотниками, которые десятками уже считают по всей европейской части России вплоть до Мурманска и Ижевска?

В первую очередь тем, что боевая начинка ракет ATACMS куда более разрушительна. Наблюдать в весьма ограниченном масштабе ее действие можно было на пляже в Учкуевке под Севастополем 24 июня. Предположительно, сбитая ракета сдетонировала в нескольких сотнях метров от берега и часть ее поражающих элементов не упала в воду, а разлетелась по округе. В итоге ранено более 100 человек, четверо погибли.

В той модификации ATACMS, что США поставляют на Украину (MGM-140B ATACMS Block 1A), ракета несет 275 маленьких бомб M74. При взрыве такая (как заявляется) гарантированно поражает своими осколками все в радиусе 15 метров. Как именно будут разлетаться суббоеприпасы — программируется заранее. Максимальное покрытие цели (и минимальная при этом кучность поражения) — 33 тыс. кв. м. Это должно компенсировать относительно низкую точность ракет.

Максимально эффективны такие ракеты против живой силы и небронированной или легкобронированной техники вроде самолетов, вертолетов, грузовиков, топливных резервуаров и пр. Максимально трагично может сложиться прилет ATACMS в скопление мирных жителей.

Второе принципиальное отличие ATACMS от уже привычных нам БПЛА-камикадзе — скорость. Если беспилотник в теории можно сбить обычным стрелковым оружием, а его скорость немногим выше 100–150 км/ч, то ATACMS летит (как заявляется) со скоростью до 3 Мах (в три раза быстрее скорости звука), то есть примерно 3500 км/ч. Такая цель, опять же в теории, может быть сбита лишь не менее современными и громоздкими средствами ПВО, то есть тоже ракетами. На вооружении российской армии такие есть. Другое дело, что далеко не вся территория России «накрыта» такой защитой. Ну и трагедия в Севастополе показала, что даже сбитая ракета ATACMS представляет смертельную опасность.

Что изменилось

Ракеты ATACMS США поставляли на Украину еще год назад, и они активно применялись в ходе СВО, наряду с аналогичными европейскими SCALP/Storm Shadow. Удары приходились по Крыму, Донецкой и Луганской областям. Однако прежде действовал мораторий на их применение против территории «старой» России.

Теперь украинцы смогут поражать не только прифронтовые российские объекты, но и те, что находятся в глубоком тылу.

При этом Владимир Путин уже высказывал свою позицию, почему такой шаг будет означать резкую эскалацию противостояния России уже не с Украиной, а напрямую с западными странами, в данном случае — с США. По его словам, армия Украины не может сама наносить удары такими ракетами — они слишком сложны и в обслуживании, и в управлении. Кроме того, для их использования необходимо обладать данными со спутников, которых у Украины нет, а вносить полетные задания в эти системы могут только военнослужащие стран НАТО.

«Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято — это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине, — заявлял Владимир Путин. — А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».

После этих слов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что «администрация президента США серьезно относится к словам президента России». Тогда, по состоянию на середину сентября, команда Джо Байдена давала понять, что не намерена давать такого согласия Украине.

Иными словами, обе стороны конфликта — и США, и Россия — понимают, что ставки сейчас резко поднимаются. О каких именно ответных шагах предупреждал Владимир Путин, не раскрывалось, но Джо Байден, по сути, дал понять, что согласен на обострение ситуации, какое бы оно ни было.

Долетит ли ATACMS до Москвы и Петербурга

Заявленная дальность ракет, которые США поставляют на Украину, — 300 км. Однако какие другие их модификации могут оказаться на Украине — неизвестно.

Если исходить именно из 300 километров, то в потенциальную зону поражения попадают Смоленск, Калуга, Липецк, Воронеж, Волгодонск, Краснодар. Ну и разумеется, Брянск, Орел, Курск и Белгород.

До Москвы и тем более до Петербурга ATACMS не могут долететь ни при каких условиях.