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Общество На госуслугах запустили сервис по восстановлению и замене документов

На госуслугах запустили сервис по восстановлению и замене документов

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2 комментария

На портале госуслуг запустили сервис «жизненная ситуация», с помощью которого можно восстановить или заменить документы, включая утерянный паспорт. Об этом 18 ноября сообщает правительство РФ.

С помощью сервиса можно восстановить российский паспорт, если он был утерян, украден или испорчен, загранпаспорт, водительские права, в том числе международные, полис ОМС, пенсионные документы и документы об образовании. Он также позволяет узнать номер своего утерянного СНИЛС и ИНН. Их в бумажном виде восстанавливать не обязательно: эти документы доступны и равноценны в электронном формате.

В правительстве ожидают, что в 2025 году сервис позволит сократить сроки оформления необходимых документов в 1,7 раза — в среднем с 50 до 30 дней. А количество необходимых документов планируют сократить в среднем с 17 до 13. Также число очных визитов в ведомства намерены снизить с 15 в среднем до 6.

Помимо этого, сервис позволит поменять паспорт при смене фамилии или имени, внести новые паспортные данные в личный кабинет на госуслугах и заменить другие документы, такие, как загранпаспорт, военный билет и водительские права.

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Комментарии
2
Гость
24 минуты
когда систему Правосудие восстановите, импортозамещенцы? не работает второй месяц
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