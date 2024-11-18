Автобус с пассажирами улетел в кювет под Выборгом. Есть пострадавшие

Пассажирам автобуса потребовалась помощь медиков после ДТП в Выборгском районе Ленобласти утром 18 ноября. Машина, перевозившая около трех десятков человек, улетела в кювет.

ДТП произошло в 7:33 на 101-м километре автодороги Зеленогорск — Приморск — Выборг, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 54-летний водитель автобуса съехал в кювет, где машина врезалась в препятствие.

В салоне автобуса ехали около 30 человек. Четверо пассажиров получили травмы. Пострадавших передали медикам. По предварительной информации, их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту произошедшего ведется проверка.