Ветер, мокрый снег и гололедица: какая погода будет на этой неделе в Петербурге

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» .







Новая рабочая неделя в Петербурге началась очень тёплой по меркам середины ноября погодой, но тепло вскоре покинет регион, и вторая половина недели пройдёт под влиянием очередного североатлантического циклона, получившего от европейских метеорологов имя Quiteria, и связанных с ним активных атмосферных фронтов. Об этом 18 ноября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Циклон станет причиной ветреной и более холодной погоды, а в среду и с большим количеством осадков в виде снега и мокрого снега, очень скользкими дорогами и формированием временного снежного покрова. Сопровождать ухудшение погоды будут резкие колебания атмосферного давления. В четверг — пятницу осадки будут небольшими, но при околонулевых температурах ожидается гололедица.

Сегодня, в понедельник, облачно, кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Днём +4…+6 °С. Ветер западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами кратковременные осадки в виде мокрого снега и снег. Ночью 0…+2 °С, днём +1…+3 °С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду облачно, мокрый снег, местами сильные осадки, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Ночью 0…+2 °С, днём +1…+3 °С. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В четверг облачно, снег, мокрый снег, гололедица. Ночью 0…+2 °С, днём 0…+2 °С. Ветер южный, 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В пятницу облачно с прояснениями, днем местами небольшой снег, гололедица. Ночью 0…-2 °С, днём 0…+2 °С. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, днем порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

По предварительному прогнозу, выходные начнутся относительно спокойной погодой с небольшим снегом и гололедицей и с температурой, близкой к 0.