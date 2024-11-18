Сильный ветер и дождь со снегом: чего ждать от погоды в Петербурге

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Погода в Петербурге становится более зимней.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 ноября в городе облачная погода, дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток плюс 3-5 градусов.

Сегодня регион останется под влиянием тыловой части циклона с центром над Карелией, который обеспечивает ветер, осадки и постепенное понижение температуры. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Во вторник и среду по ночам заморозки, днем не больше плюс 2 градусов, местами мокрый снег.