Сильный ветер и дождь со снегом: чего ждать от погоды в Петербурге

Погода в Петербурге становится более зимней.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 ноября в городе облачная погода, дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток плюс 3-5 градусов.
Сегодня регион останется под влиянием тыловой части циклона с центром над Карелией, который обеспечивает ветер, осадки и постепенное понижение температуры. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Во вторник и среду по ночам заморозки, днем не больше плюс 2 градусов, местами мокрый снег.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.