При падении БПЛА на заводе в Ижевске мужчина получил травму головы

В результате падения беспилотного летательного аппарата в Ижевске утром 17 ноября пострадал мужчина, его госпитализировали с травмой головы средней степени тяжести. Об этом сообщил Минздрав Удмуртии.

Глава республики Александр Бречалов чуть позже уточнил, что после осмотра специалистами и проведения диагностических мероприятий пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение.

«На данный момент бригада скорой помощи продолжает дежурство до окончания работы всех оперативных служб», — отмечает Бречалов.

Напомним, рано утром 17 ноября в Ижевске из-за падения БПЛА произошёл взрыв на территории заводского цеха. Выбило стекла, серьезных разрушений нет, персонал эвакуировали. По адресу, указанному главой региона, находится электромеханический завод «Купол», который выпускает военную технику.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на АО «Ижавиа», аэропорт Ижевска был закрыт для полетов до 8:30, сейчас рейсы выполняются по расписанию.