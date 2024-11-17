Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 740мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Бесплатное жилье в СПб
Танки в городе
Дом Радио
Почему все опять болеют
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Почему Беглов меняет чиновников
Рейд на Апрашке
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Взрыв случился на заводе в Ижевске после падения БПЛА

Взрыв случился на заводе в Ижевске после падения БПЛА

7 655
15 комментариев

Рано утром 17 ноября в Удмуртии произошёл взрыв на территории заводского цеха, по предварительной информации, в результате падения беспилотного летательного аппарата. Пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Об этом проинформировал глава республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

«На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован», — отмечает он.

«Аэропорт Ижевска работает в штатном режиме, как и все городские службы», — сообщает также Бречалов.

ЧП, по его словам, случилось по адресу: Ленина, 101. По этому адресу в Ижевске расположен электромеханический завод «Купол». На его сайте говорится, что завод входит в состав концерна ВКО «Алмаз — Антей» и является одним из ведущих предприятий отечественного оборонного комплекса. Основная специализация предприятия — производство зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2», также изготавливается бортовая аппаратура ракет класса «земля-воздух», проводится модернизация ЗРК «Оса-АКМ» и «Тор-М1».

Падение БПЛА не повлияло на выполнение авиарейсов из аэропорта Ижевска, рассказал ТАСС генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников.

За ночь, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью. А в акватории Черного моря дежурные огневые средства уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Ижевск Удмуртия Атака БПЛА Атака беспилотников
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY12
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
tochilshik
1 час
граница как то отодвинулась далеко.
ivana
1 час
в результате падения беспилотного летательного аппарата...правильно будет в результате ПОПАДАНИЯ летательного аппарата...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40