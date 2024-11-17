Взрыв случился на заводе в Ижевске после падения БПЛА

Рано утром 17 ноября в Удмуртии произошёл взрыв на территории заводского цеха, по предварительной информации, в результате падения беспилотного летательного аппарата. Пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Об этом проинформировал глава республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

«На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован», — отмечает он.

«Аэропорт Ижевска работает в штатном режиме, как и все городские службы», — сообщает также Бречалов.









ЧП, по его словам, случилось по адресу: Ленина, 101. По этому адресу в Ижевске расположен электромеханический завод «Купол». На его сайте говорится, что завод входит в состав концерна ВКО «Алмаз — Антей» и является одним из ведущих предприятий отечественного оборонного комплекса. Основная специализация предприятия — производство зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2», также изготавливается бортовая аппаратура ракет класса «земля-воздух», проводится модернизация ЗРК «Оса-АКМ» и «Тор-М1».

Падение БПЛА не повлияло на выполнение авиарейсов из аэропорта Ижевска, рассказал ТАСС генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников.

За ночь, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью. А в акватории Черного моря дежурные огневые средства уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.