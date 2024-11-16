Нет сил и постоянно хочется спать? Вот 5 научно доказанных методов борьбы с осенней хандрой

Источник: fizkes / iStock







Устали от постоянной сонливости, упадка сил и плохого настроения? Не переживайте, испытывать осеннюю хандру в ноябре — совершенно нормально. Это естественная реакция организма на сокращение светового дня и изменения в окружающей среде.

— Смена времени года довольно часто может отражаться на психологическом состоянии и настроении человека. Нас всегда пугают перемены, даже если они нам знакомы. Осень часто ассоциируется с увядающей порой, которая приносит с собой уныние, разочарование и несбывшиеся ожидания лета, — говорит Анна Войнова, практикующий психолог, системный семейный психотерапевт, преподаватель Восточно-Европейского Института психоанализа.

Связь между падением настроения, ростом депрессий и сокращением светового дня научно доказали еще в 1980-х.

Однако существует несколько методов, которые могут помочь снизить влияние смены сезона на ваше настроение.

Светотерапия

Эта методика помогает не всем, но ее эффективность доказали исследования. Основной инструмент — лайтбоксы, которые излучают свет высокой интенсивности (около 10 тысяч люксов).

Пациенты, получающие светотерапию, проводят некоторое время в помещении рядом с лайтбоксом. Время сеанса подбирает доктор, но, как правило, процедура длится от 30 минут. Разумеется, смотреть прямо на свет не нужно — достаточно просто поставить короб сбоку в полуметре от себя.

Дать организму больше света можно и с помощью световых будильников — они имитируют рассвет, помогая вашему телу проснуться естественным образом. А еще повысят освещенность в квартире зеркала — их можно установить напротив окон.

Физическая активность

Регулярная физическая активность улучшает настроение и общее самочувствие. Идеальны умеренные нагрузки — например, прогулки или йога.

Особенно здорово, если вы сможете заниматься на свежем воздухе. Исследования Мичиганского университета показали, что 20-30-минутные прогулки на природе снижают уровень кортизола и альфа-амилазы — биомаркеров стресса.

Если не получается выбраться в лес, подойдет и утренняя зарядка в освещенной комнате или тренировки в фитнес-центре.

Есть еще танцевально-двигательная терапия. Ученые доказали: когда мы слушаем музыку, в организме вырабатывается дофамин — именно благодаря ему мы испытываем удовольствие.

Режим сна

Хороший сон — основа физического и психологического здоровья. Недостаток сна ухудшает концентрацию, снижает иммунитет и увеличивает уровень стресса. Чтобы поддерживать правильный режим сна, следуйте следующим рекомендациям.

Спите 7–9 часов в сутки и старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.

Закончите использование электронных устройств как минимум за час до сна. Их синий свет снижает выработку мелатонина.

Не спите днем больше 30 минут. Это может нарушить ночной сон.

Подробнее о здоровом сне мы рассказывали здесь.

Здоровое питание

То, что мы едим, тоже сказывается на нашем настроении. Витамин C, например, способствует повышению энергии и улучшению самочувствия. Причем получать его лучше всего не из таблеток, а из фруктов — например, из киви. Это показал эксперимент ученых из университета Отаго в Новой Зеландии.

Также включайте в рацион следующие продукты.

Мясо (курицу, свинину или говядину) . Оно содержит тирозин — аминокислоту, связанную с выработкой дофамина и норэпинефрина, улучшающих память и эмоциональный фон.

Бананы . В них есть триптофан, который в организме превращается в серотонин — гормон, улучшающий настроение, снижающий тревожность и способствующий улучшению сна.

Каши (овсянку и гречку) . В них тоже есть триптофан.

Темный шоколад (с содержанием какао не менее 78%) . В нем фенилэтиламин, стимулирующий выработку эндорфинов, и магний, снижающий уровень стресса.

Морскую капусту. Она богата витаминами группы В, которые поддерживают работу надпочечников и способствуют выработке адреналина, необходимого для поддержания энергии и настроения.

Психотерапия

Если обычные методы не помогают справиться с хандрой, стоит обратиться к психотерапевту. Он может помочь найти глубинные причины, которые приводят человека к такому состоянию и мешают из него выйти.