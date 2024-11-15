Минкульт ищет подрядчика на доработку проекта реставрации Биржи за 1,4 млрд рублей

Министерство культуры ищет подрядчика для доработки проектной документации по реставрации здания Биржи. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок. Максимально ведомство готово заплатить за работы 1,392 млрд рублей.

Подрядчику предстоит доработать проектную и составить рабочую документацию для реставрации и приспособления Биржи к современному использованию. Подвести итоги конкурса планируется 4 декабря 2024 года. Выполнить корректировку документации подрядчику предстоит до 30 октября 2026 года.

В числе основных видов работ реставрация интерьеров цокольного и первого этажей, лестниц, стилобата, а также монтаж технологического оборудования.

Реставрацию здания Биржи на стрелке Васильевского острова, в котором в будущем должен разместиться музей русской славы и побед, передали от Эрмитажа Минкульту. Передача функций заказчика связана с ростом стоимости работ почти в 2,5 раза.