Инфраструктура и благоустройство дошли до Гуммолосар. Что хотят построить на окраине Пушкина

Местность в Пушкине, которую хотят изменить Источник: Елизавета Ушакова







Комитет по градостроительству и архитектуре в ноябре объявил общественные обсуждения новой планировки территории в Пушкине, рядом с Гуммолосарами. На месте пустого лесного пространства хотят построить социальную инфраструктуру, новые дороги и велодорожки, провести благоустройство. «Фонтанка» присмотрелась к этому проекту и узнала, как предлагают его дополнить местные жители.

Проект планировки охватывает пространство площадью в 22,78 га на окраине Пушкина, в границах улицы Архитектора Данини, полосы отвода Октябрьской железной дороги, Вокзальной и Садовой улиц и улицы Ломоносова. Эту территорию окружают в основном современные дома, построенные в 1990-х, 2000-х и позднее. Есть также обширный частный сектор с индивидуальными жилыми домами. Социальная инфраструктура ожидаемо не поспевала за развитием бывших деревень, и на сегодня жители жилых комплексов, особенно в Гуммолосарах, ездят за покупками, в кафе, музеи и за иным досугом в другие части Пушкина, в Павловск, другие районы Петербурга.

Участок, который планируют изменить Источник: Картографические материалы общественных обсуждений







Проект развития территории предполагает создание «базово необходимой социальной инфраструктуры» в этом месте. Документацию разработали специалисты НИПЦ Генплана по заказу КГА.

На пустом зеленом участке предлагают построить:

кафе площадью до 300 кв. м,

магазин с торговыми площадями до 5000 кв. м,

объект культуры (для размещения музея, галереи, библиотеки, Дома культуры),

два детских сада на 220 и 300 мест,

спортзал площадью в 7000 кв. м и уличные спортплощадки площадью до 1500 кв. м,

трансформаторную подстанцию,

котельную,

очистные сооружения.

Кроме этого, будет возведен еще один малоэтажный жилой дом. Высота его и большинства других построек не превысит 3-4 этажей (10-13 м). Разрешенная высота спортзала чуть выше — 15 м.

Схема проекта планировки территории Источник: Материалы экспозиции КГА







Для новых объектов планируют проложить и новые дороги. Протяженность улиц в границах территории проектирования составляет 2,6 км. В их числе — 1,39 км магистральных улиц и 1,2 — проездов местного значения. Проект предусматривает реконструкцию существующих улиц: Садовой в Гуммолосарах (от Вокзальной до Горной), Овражной, Вокзальной, Архитектора Данини (от Павловского ш. до ул. Ломоносова), Ломоносова (от Горной до Данини). Кроме этого, будет построено продолжение Железнодорожной улицы в Гуммолосарах. Для автомобилистов проект предусматривает 128 новых парковочных мест.

Будут проложены и велосипедные дорожки общей протяженностью в 1,74 км. Проектом предусмотрено обособленное велодвижение вдоль участков улиц Архитектора Данини, Ломоносова, Горной, Железнодорожной, по внутриквартальным территориям. В дополнение к велодорожкам в границах проектирования разработчики предлагают создать велоинфраструктуру на соседних территориях: вдоль улиц Ломоносова, Малиновской и Павловского шоссе.

В плане есть пешеходные дорожки, а также благоустройство и озеленение. На карте выделен участок чуть меньше 4 га (40 тысяч кв. м) для сквера, сада или парка. Для сравнения: площадь Буферного парка в Пушкине 110 га, Отдельного — 90 га, Александровского сада у Адмиралтейства — 9 га.

Как обустроить парк — предложили жители

Во время общественных обсуждений одна из местных жительниц — Елизавета Ушакова выступила со своей концепцией благоустройства территории в зоне проектирования. Она создала тематическую группу в ВК «Парк Данини», где подробно рассказывает о своем замысле. Ее поддержало местное активистское сообщество «Гражданин Пушкин».

Елизавета живет рядом с тем местом, которое планируют изменить — в ЖК «UP-квартал Пушкинский», расположенном рядом с улицами Архитектора Данини и Ломоносова, на Камероновской. Женщина ландшафтный дизайнер и разработала подходящий, по ее мнению, проект благоустройства в рамках федерального конкурса «Дизайн-марафон».

«У участников конкурса была задача выбрать любую территорию России и разработать для неё типовой дизайн-проект. Я выбрала место вблизи своего дома. И так получилось, что там действительно в скором будущем может появиться парк. Поэтому я подключила к обсуждению своей концепции других жителей для соучастного проектирования. Вместе мы можем доработать проект с учетом пожеланий тех, кто будет в этот парк ходить. Зафиксировать эту идею и дать ей дорогу в дальнейшую жизнь», — рассказала «Фонтанке» Елизавета Ушакова.

Проект планировки, выдвинутый на общественные обсуждения, не содержит в себе детализации благоустройства, поскольку это не входило в задачи разработчиков. Низовая инициатива пробует дополнить его.

Сейчас концепция, которую опубликовала дизайнер, предполагает создание нескольких зон отдыха: для школьников, для дошкольников, яблоневый сад, арт-объект «Рупор тишины». Кроме этого, предложено организовать веревочный парк, тропу «над землей» (подобное можно встретить на ВДНХ в Москве), сцену для музыки, танцев и других мероприятий. Концепция содержит в себе обустройство велопроката, туалетов, навесов от солнца и похожа на современные проекты, которые уже реализуют в Петербурге.

«Мы планируем сходить в местную администрацию, в отдел благоустройства и обсудить концепцию „Парка Данини“. До начала общественных обсуждений я не могла успеть выступить с такой инициативой, потому что моя концепция была готова 10 ноября, а уже 13 ноября началась экспозиция материалов проекта планировки территории. Конечно, мы хотим сотрудничать с теми, от кого зависит благоустройство в городе. Думаю, это будет полезно для всех участников процесса», — говорит Ушакова.

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Жители могут отправлять свои предложения и замечания в рамках общественных обсуждений проекта планировки территории рядом с Гуммолосарами до 22 ноября.