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Афиша Plus Музей истории города посвятит выставку петербургским наводнениям

Музей истории города посвятит выставку петербургским наводнениям

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Проект «Непотопляемый» в особняке Румянцева составят порядка ста сорока экспонатов из коллекции Музея истории Петербурга, связанных с наводнениями разных лет. Особое внимание создатели экспозиции уделят наводнениям 1824 и 1924 годов, двухсотлетие и столетие которых «отмечают» в этом году. Среди экспонатов будет даже копия рукописи пушкинского «Медного всадника».

На протяжении всей истории Петербурга город сопровождали наводнения, со временем став частью местного мифа. Короткая полноводная Нева, не справляясь с напором нагонной воды, выходит из низких берегов, и часто в период с сентября по декабрь стихия обрушивалась на город. Учитывая, что Петербург — «умышленный» город, спланированный и расчерченный по линейке в духе Просвещения, беспощадность стихии по отношению к столь тщательно реализуемой человеческой идее можно считать иронией самого бытия. Не случайно наводнение 1924 года некоторые считали карой небесной за переименование города из Петрограда в Ленинград.

Первое наводнение случилось в Петербурге через три месяца после начала строительства города — в августе 1703 года. Вода поднялась на 211 сантиметров, и после наводнения Пётр I приказал насыпать и укрепить остров, а о приближающемся разгуле стихии предупреждать выстрелом из пушки со стен Петропавловской крепости. Такой порядок сохранялся до начала XX века. Наводнением считается подъём воды в Неве более 150 сантиметров.

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Всего Петербург пережил триста двадцать наводнений, три из них — катастрофические, когда вода поднималась на три метра выше ординара. Это было в 1777, 1824 и 1924 годах. Наводнение 12 ноября 1903 года удалось зафиксировать на фото и видео — на выставке будут соответствующие работы Карла Буллы. Ну а рассказ о наводнении 1824 года и копию рукописи «Медного всадника» дополнят иллюстрации к поэме — одиннадцать литографий, в 1916 году созданных Александром Бенуа.

На домах в центре города можно проследить хронику наводнений, прочитав отметки на специальных памятных досках. Музей напоминает и о «живописной» хронике наводнений — работах художников Леонида Кабачека, Юрия и Александра Подлясских, выполненных в 1984 году по заказу Музея истории Ленинграда.

Расскажет выставка и о том, как появилась и воплотилась идея защиты города от наводнений. Ещё в феврале 1825 года Александр I объявил конкурс на лучший проект защиты Петербурга от стихии, и инженер и математик французского происхождения Пётр Базен предложил отделить Невскую губу от Финского залива. Тот проект считают прообразом дамбы, но тогда его посчитали слишком сложным в реализации. Начали строить дамбу только в 1979 году, а открылся комплекс защитных сооружений в 2011. На выставке вы увидите также проекты защитных сооружений, созданные ещё в 1774/77 годах архитекторами Александром Жуком, Владимиром Фрайдгельдом и Владимиром Лемеховым.

Выставка «Непотопляемый» пройдёт в особняке Румянцева с 21 ноября 2024 по 28 мая 2025. 0+

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