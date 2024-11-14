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Политика Будущий госсекретарь при Трампе намерен добиваться мира «через силу»

Будущий госсекретарь при Трампе намерен добиваться мира «через силу»

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1 комментарий

Будущий госсекретарь при Дональде Трампе заявил, что под руководством 47-го президента власти США будут добиваться мира, но через силу, и всегда отдавать предпочтение интересам американцев. Об этом Марко Рубио написал в соцсетях.

«На посту государственного секретаря я буду каждый день работать над реализацией его внешнеполитической программы. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир через силу и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего», — подчеркнул будущий госсекретарь.

Как передает The New York Times, Марко Рубио придерживается агрессивного подхода к внешней политике в отношении Китая, Ирана и Венесуэлы — тех стран, которые Трамп часто критиковал в ходе предвыборной кампании. Кроме того, он высказывался о необходимости жесткого подхода к России.

При этом Рубио поддерживает точку зрения Трампа по отношению к конфликту на Украине. По его мнению, военные действия «нужно довести до конца», подтолкнув Украину к поиску способа достичь мирного урегулирования с Россией и остаться за пределами НАТО. Это может привести к потерям украинских территорий, уточняет американское издание. Если Сенат утвердит кандидатуру Марко Рубио, тогда он станет первым латиноамериканцем, занявшим пост госсекретаря.

Рубио, кубинец по происхождению, обладает обширным опытом во внешней политике и превратился из оппонента Трампа в близкого союзника. В настоящее время он является главным республиканцем в сенатском комитете по разведке и работает в сенатском комитете по иностранным делам.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что выбрал сенатора Марко Рубио, республиканца из Флориды, на пост государственного секретаря в своей администрации.

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Комментарии
1
Гость
15 минут
Маркуша со второго захода перевозбудился? Пора обратно, в "Белые столбы".
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