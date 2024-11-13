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Политика Трамп выдвинул Марко Рубио на пост госсекретаря

Трамп выдвинул Марко Рубио на пост госсекретаря

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4 комментария

Избранный президент США Дональд Трамп в среду подтвердил, что выбрал сенатора Марко Рубио, республиканца из Флориды, на пост государственного секретаря в своей администрации. Об этом 13 ноября сообщает USA Today.

Рубио обладает обширным опытом во внешней политике и превратился из оппонента Трампа в близкого союзника. В настоящее время он является главным республиканцем в сенатском комитете по разведке и работает в сенатском комитете по иностранным делам. Рубио, кубинец по происхождению, станет первым латиноамериканцем на посту госсекретаря.

Рубио теперь придерживается более жесткого подхода к иммиграции, чем в начале своей карьеры, когда он был частью «Банды восьми», выступившей посредником в сделке, которая включала бы путь к гражданству для нелегальных иммигрантов. Теперь он поддерживает обещание Трампа ввести программу массовой депортации нелегальных иммигрантов и голосовал против двухпартийного законопроекта о безопасности границ, против которого выступил Трамп.

Назначение на эту высокую должность всё еще должно быть утверждено большинством голосов сената, хотя, скорее всего, проблем не возникнет, учитывая 53-местное большинство республиканцев в палате в следующем году и давние связи Рубио в сенате.

Рубио выступал в поддержку Украины, но проголосовал против дополнительной помощи Киеву в прошлом году. Недавно он сказал, что война на Украине закончится «переговорным урегулированием», что также поддержал Трамп. Он также выступал за жесткий подход к американским противникам, таким как Китай, Россия, Иран, Куба и Венесуэла.

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Марко Рубио Дональд Трамп Госсекретарь
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Комментарии
4
Игорь Протасов
1 час
А что жо этого холопам? :-)
Сила в Правде!!
1 час
Он также выступал за жесткий подход к американским противникам, таким как Китай, Россия, Иран, Куба и Венесуэла.
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