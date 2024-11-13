Республиканцы получили контроль над Палатой представителей вслед за Сенатом

Республиканцы получили контроль над Палатой представителей и теперь контролируют обе палаты Конгресса: сразу после президентских выборов они вернули себе контроль над Сенатом. Об этом 13 ноября сообщает BBC.
По информации СМИ, Республиканской партии США удалось получить большинство в Палате представителей. Ей было необходимо 218 мандатов для сохранения контроля над нижней палатой американского Конгресса.
Еще недавно республиканцам не хватало двух мандатов, но теперь еще некоторые республиканские кандидаты подтвердили свою победу. Подсчет голосов в некоторых округах еще продолжается в связи с тем, что часть избирательных комиссий должны тщательно проверять все документы и учитывать бюллетени, пришедшие по почте.
Предполагается, что у Республиканской партии будет около 220-222 голосов в Палате представителей.
О том, что Республиканская партия США получает большинство в верхней палате конгресса, набирая 51 место в сенате, стало известно уже на следующий день после выборов. Республиканцы вновь взяли под свой контроль Сенат, победив в Огайо и Западной Вирджинии. Места в Сенате получат нынешний губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис, победивший Джо Манчина, и Берни Морено, который сменит представлявшего Огайо демократа Шеррода Брауна.
Получив контроль над Палатой представителей, Сенатом и Белым домом, республиканцы приобретут полномочия, которые позволят им принимать законы и продвигать повестку дня. В последний раз большинство в Сенате республиканцы обеспечивали себе в 2018 году.
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