Республиканцы получили контроль над Палатой представителей вслед за Сенатом

Республиканцы получили контроль над Палатой представителей и теперь контролируют обе палаты Конгресса: сразу после президентских выборов они вернули себе контроль над Сенатом. Об этом 13 ноября сообщает BBC.

По информации СМИ, Республиканской партии США удалось получить большинство в Палате представителей. Ей было необходимо 218 мандатов для сохранения контроля над нижней палатой американского Конгресса.

Еще недавно республиканцам не хватало двух мандатов, но теперь еще некоторые республиканские кандидаты подтвердили свою победу. Подсчет голосов в некоторых округах еще продолжается в связи с тем, что часть избирательных комиссий должны тщательно проверять все документы и учитывать бюллетени, пришедшие по почте.