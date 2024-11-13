С новогодним привкусом: наиболее подорожавшими продуктами в октябре стали сливочное масло, красная икра и апельсины

Инфляция в России в октябре ускорилась до 0,75% после сентябрьских 0,48%. Обновленные данные об индексе потребительских цен в стране 13 ноября опубликовал Росстат.

Как следует из данных ведомства, с начала года цены на наблюдаемые им товары и услуги выросли на 6,6%. Для сравнения, год назад за тот же месяц рост составил 0,83%, за десять месяцев — 5,47%.

Больше всего в октябре подорожало продовольствие — на 1,23%. Отдельно фрукты и овощи — на 1,44%. Самым подорожавшим продуктом стали апельсины. За месяц они выросли в цене на 14,9%. На втором месте — икра лососевых рыб, прибавившая за аналогичный период 11,8%.

Третьим продуктом из наиболее подорожавших стало сливочное масло. Оно в октябре подорожало на 6,6%, за последний год — на 29,7%. При этом недельные темпы роста цен на масло, по данным на 11 ноября, снизились с 1,9% до 1,2%.



Самыми подешевевшими продуктами в октябре стали яблоки и морковь (−6,5%). Цены на дорожавшие год назад куриные яйца выросли на 1,4% на горизонте месяца, но с декабря снизились на 18,5%.

Среди непродовольственных товаров больше всего за месяц подорожали слабительное бисакодил (+4,8%) и ювелирные изделия (+4,6%). В категории услуг — стоимость отправления посылки внутри России (+14%) и пользования потребительским кредитом (+13,6%).

Цены на сливочное масло в России начали расти с августа, в октябре их рост ускорился настолько, что это заметили не только потребители, но и регулирующие органы. Чтобы восполнить дефицит на полках магазинов, продукт стали поставлять из ОАЭ и Турции. В конце октября вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил ведомствам стабилизировать цены на продовольствие в течение двух недель. 13 ноября ФАС отчиталась, что на территории 21 региона заключены соглашения по сдерживанию цен на масло. Петербурга среди этих субъектов нет.