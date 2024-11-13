Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

5 м/c,

ю-з.

 762мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Лурье против лже-Беглова
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Дом Радио
За ЗСД заплатят досрочно
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы С новогодним привкусом: наиболее подорожавшими продуктами в октябре стали сливочное масло, красная икра и апельсины

С новогодним привкусом: наиболее подорожавшими продуктами в октябре стали сливочное масло, красная икра и апельсины

937
7 комментариев

Инфляция в России в октябре ускорилась до 0,75% после сентябрьских 0,48%. Обновленные данные об индексе потребительских цен в стране 13 ноября опубликовал Росстат.

Как следует из данных ведомства, с начала года цены на наблюдаемые им товары и услуги выросли на 6,6%. Для сравнения, год назад за тот же месяц рост составил 0,83%, за десять месяцев — 5,47%.

Больше всего в октябре подорожало продовольствие — на 1,23%. Отдельно фрукты и овощи — на 1,44%. Самым подорожавшим продуктом стали апельсины. За месяц они выросли в цене на 14,9%. На втором месте — икра лососевых рыб, прибавившая за аналогичный период 11,8%.

Третьим продуктом из наиболее подорожавших стало сливочное масло. Оно в октябре подорожало на 6,6%, за последний год — на 29,7%. При этом недельные темпы роста цен на масло, по данным на 11 ноября, снизились с 1,9% до 1,2%.

Самыми подешевевшими продуктами в октябре стали яблоки и морковь (−6,5%). Цены на дорожавшие год назад куриные яйца выросли на 1,4% на горизонте месяца, но с декабря снизились на 18,5%.

Среди непродовольственных товаров больше всего за месяц подорожали слабительное бисакодил (+4,8%) и ювелирные изделия (+4,6%). В категории услуг — стоимость отправления посылки внутри России (+14%) и пользования потребительским кредитом (+13,6%).

Цены на сливочное масло в России начали расти с августа, в октябре их рост ускорился настолько, что это заметили не только потребители, но и регулирующие органы. Чтобы восполнить дефицит на полках магазинов, продукт стали поставлять из ОАЭ и Турции. В конце октября вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил ведомствам стабилизировать цены на продовольствие в течение двух недель. 13 ноября ФАС отчиталась, что на территории 21 региона заключены соглашения по сдерживанию цен на масло. Петербурга среди этих субъектов нет.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Инфляция Росстат Цены Сливочное масло Красная икра Апельсины
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Игорь Протасов
59 минут
Тут уж либо геополитика, либо масло... третьего не дано...
VKuser58309756
1 час
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, в России есть возможность решать стратегические вопросы обороны без ущерба для экономики страны. «Вы знаете, есть такое устойчивое выражение: пушки вместо масла. Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но, решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику», — заявил президент.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
В квартале «Окла» появилось игровое оборудование известной фирмы
13 ноября, 13:01
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40