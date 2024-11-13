В 21 регионе РФ заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Петербурга среди них нет

В 21 российском регионе заключили соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Это позволит стабилизировать цены и повысить доступность товара, пишет 13 ноября ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Соглашения будут действовать в Хабаровском и Ставропольском краях, республиках Крым и Коми, ДНР и ЛНР, Московской, Калужской, Брянской, Белгородской, Амурской, Запорожской, Кировской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Орловской, Саратовской, Новосибирской, Херсонской, Челябинской областях.

Напомним, что в октябре этого года цены на сливочное масло на российских прилавках взлетели до невиданных ранее высот. По данным Росстата, только за последнюю неделю оно подорожало на 1,9 % в целом по стране, а с начала года — на 25,7 %. Продукт стали поставлять из ОАЭ и Турции. По данным Министерства сельского хозяйства, с начала 2024 года импорт сливочного масла в Россию вырос на 20 % в годовом выражении.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в свою очередь заявил, что власти будут контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. По его словам, молочная отрасль является социально значимой, и правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам господдержку, включая льготное оборотное и инвестиционное кредитование и льготный лизинг.