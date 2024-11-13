Четыре совета для тех, кто хочет сохранить талию после 50. Помогут самые простые упражнения

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Чем старше мы становимся, тем нам сложнее следить за фигурой. Но заняться собой никогда не поздно! Несколько простых упражнений помогут вам сохранить тонкую талию даже после 50. Советами делятся коллеги из «Доктора Питера».

Разумеется, когда мы говорим о похудении, имеем в виду далеко не только красоту. Ее стандарты всё время меняются. Однако размер талии может быть также маркером серьезных проблем со здоровьем. Врачи говорят, что талия у мужчин не должна превышать в окружности 94 см, а у женщины — не более 80 см. Если у вас больше — имеет смысл начать худеть в первую очередь ради хорошего самочувствия.

Упор на силовые тренировки

Слышали миф, что для сжигания жира подходят только кардиотренировки? На самом деле во время силовых нагрузок мы тоже отлично тратим калории и улучшаем форму тела.

И если вы переживаете, что во время тренировки рук будут худеть только они, спешим заверить: это тоже заблуждение. Любая силовая нагрузка способствует увеличению энергозатрат, а это ведет к уменьшению жировой прослойки под кожей. Так что смело включайте упражнения на разные мышцы — так вы и похудеете, и сможете создать красивый рельеф.

Правильная осанка

Привычка сутулиться не только портит осанку, но и часто провоцирует боли в спине. А вот от прямой спины одни плюсы — она делает живот более подтянутым.

Основная функция мышц живота — удерживать тело в прямом положении. Когда вы сутулитесь, эти мышцы расслабляются, и живот выглядит больше. Но если расправить плечи, то область груди и живота расширятся, внутренние органы подтянутся — и фигура сразу станет стройнее.

Упражнения на корпус

Еще один способ сделать талию тоньше — выполнять упражнения на мышцы корпуса.

Попробуйте, например, боковую планку:

Лягте на бок и поставьте локоть нижней руки под плечо, опираясь на предплечье.

Выпрямите ноги так, чтобы тело образовало прямую линию от головы до пяток. Верхнюю ногу расположите поверх нижней (будет удобнее, если вы наденете кроссовки).

Напрягите мышцы живота и поднимите бедра от пола, удерживая их на одной линии с плечами и ногами.

Держите голову в нейтральном положении, направив взгляд вперед или немного вверх.

Задержитесь в этом положении на 15–30 секунд, следя за тем, чтобы бедра не опускались.

После выполнения на одной стороне аккуратно опуститесь, отдохните несколько секунд и повторите упражнение на другой стороне.

Хорошо подходит и упражнение «альпинист».

Примите положение высокой планки: ладони расположите под плечами, ноги выпрямите и уприте в пол носками. Тело должно образовать прямую линию от головы до пяток.

Напрягите мышцы пресса и, держа спину ровной, подтяните правое колено к груди, не опуская бедра и не округляя спину.

Верните правую ногу в исходное положение и сразу же подтяните к груди левое колено.

Продолжайте чередовать ноги, двигаясь в быстром темпе, словно бежите на месте. При этом старайтесь не поднимать бедра слишком высоко и не прогибаться в пояснице.

Гребля также отлично развивает мышцы корпуса и помогает сделать фигуру стройнее. Но ее лучше делать на специальном тренажере.

Грамотные аэробные упражнения