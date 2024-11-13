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Финляндия «Ситуация с угрозами во многом такая же, как и раньше»: глава МВД Финляндии высказалась об открытии границы с РФ

«Ситуация с угрозами во многом такая же, как и раньше»: глава МВД Финляндии высказалась об открытии границы с РФ

2 342
20 комментариев

Необходимости в решении об открытии границы с Россией в настоящий момент нет, поскольку угрозы, из-за которых она была закрыта, никуда не делись. Об этом 13 ноября заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен.

Таким образом она прокомментировала материал издания Ilta-Sanomat, в котором говорилось, что правительство Финляндии может в качестве эксперимента открыть один КПП на границе с Россией зимой (снег и зимняя погода в целом будто бы могут затруднить нелегальное попадание в страну).

«Ситуация с угрозами во многом такая же, как и раньше, — сказала Рантанен. — По оценкам властей, существует высокий риск того, что деятельность (направляемая миграция. — Прим. ред.) возобновится, если граница откроется. На данный момент нет необходимости принимать новые решения об открытии границы».

По мнению Рантанен, Россия якобы «все еще может очень быстро перегнать большое количество людей к границе».

Граница между Финляндией и Россией постоянно закрыта с декабря прошлого года.

Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. В основном это были граждане Сирии, Йемена, Сомали и других стран Африки и Ближнего Востока.

После этого в Финляндии был принят так называемый «закон о выдворении». Он позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства».

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ПО ТЕМЕ
Мари Рантанен Граница РФ Финляндия Миграция
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Комментарии
20
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Прикольные эти финны. Намедни был на российско-эстонской границе в Ивангороде - никаких сбежавших с Африки или там Ближнего Востока не наблюдается. В очереди чинно стоят белые люди с правильными паспортами. Да и тех немного :)
bash
1 час
Я за вами два дня гналась, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны! (с)
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