Экс-главе Адмиралтейского района Оверчуку предъявлено обвинение в получении взятки

Несколькими часами ранее пресс-служба ведомства сообщила, что бывшему главе администрации вменяется взятка в размере восьми миллионов рублей. По версии следствия, Оверчук получил от предпринимателя деньги в период с октября 2022-го по март 2024 года. За это, как следует из материалов дела, глава администрации должен был поспособствовать заключению контрактов и ускорить выплаты по ним руководству организаций, занимающихся благоустройством. Посредником в передаче взятки, как считает следствие, выступил заместитель Оверчука Игорь Комаров. Последний в июле текущего года был арестован.