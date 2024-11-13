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Происшествия Экс-главе Адмиралтейского района Оверчуку предъявлено обвинение в получении взятки

Экс-главе Адмиралтейского района Оверчуку предъявлено обвинение в получении взятки

2 664
10 комментариев

Экс-главе Адмиралтейского района Сергею Оверчуку предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 13 ноября сообщает ГСУ СК по Петербургу.

Оверчука обвиняют по статье, связанной с получением взятки в особо крупном размере. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Несколькими часами ранее пресс-служба ведомства сообщила, что бывшему главе администрации вменяется взятка в размере восьми миллионов рублей. По версии следствия, Оверчук получил от предпринимателя деньги в период с октября 2022-го по март 2024 года. За это, как следует из материалов дела, глава администрации должен был поспособствовать заключению контрактов и ускорить выплаты по ним руководству организаций, занимающихся благоустройством. Посредником в передаче взятки, как считает следствие, выступил заместитель Оверчука Игорь Комаров. Последний в июле текущего года был арестован.

«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — уточнили в пресс-службе ведомства.

12 ноября Сергей Оверчук подал заявление об увольнении по собственному желанию. Задержали мужчину в тот же день — вечером после обысков.

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Комментарии
10
282064943
1 час
Вор на воре и вором погоняет! И самое главное впереди, как всегда, счастливое будущее, но только для избранных!
Антишерсть
35 минут
И ведь этого главу губер назначал, ну как так то? Какая то странная команда у нашего губера.
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