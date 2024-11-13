Экс-главе отдела Минобороны по обеспечению гособоронзаказа дали условный срок за взятку

Евгения Макеева, бывшего руководителя отдела Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа, признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к условному сроку. Об этом 13 ноября пишет СК РФ.

Следствие установило, что в 2019 году МО РФ заключило контракт на несколько миллионов рублей с директором АО «Чебоксарский завод „Металлист“» Сергеем Червяковым. Спустя год начальник управления отдела Минобороны по обеспечению госзаказа Владимир Вертелецкий и его подчиненный Макеев получили взятки в размере более 1,8 млн рублей от Червякова за приемку работ ненадлежащего качества.

Макеев сотрудничал со следствием. По решению суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 2,6 млн рублей.