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Общество Экс-главе отдела Минобороны по обеспечению гособоронзаказа дали условный срок за взятку

Экс-главе отдела Минобороны по обеспечению гособоронзаказа дали условный срок за взятку

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11 комментариев

Евгения Макеева, бывшего руководителя отдела Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа, признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к условному сроку. Об этом 13 ноября пишет СК РФ.

Следствие установило, что в 2019 году МО РФ заключило контракт на несколько миллионов рублей с директором АО «Чебоксарский завод „Металлист“» Сергеем Червяковым. Спустя год начальник управления отдела Минобороны по обеспечению госзаказа Владимир Вертелецкий и его подчиненный Макеев получили взятки в размере более 1,8 млн рублей от Червякова за приемку работ ненадлежащего качества.

Макеев сотрудничал со следствием. По решению суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 2,6 млн рублей.

Дело в отношении Червякова выделено в отдельное производство, Вертелецкий продолжает знакомиться с материалами, сообщает СК.

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Комментарии
11
Полно Вам, батюшка
21 минута
главное педиатру 6 лет дать
280206998
23 минуты
Не удивительно. Антибиотик был прав.
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