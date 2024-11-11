Арестован водитель, насмерть сбивший ребёнка под Всеволожском. Перед этим его пришлось ловить

В следственном изоляторе проведёт новогодние праздники 20-летний житель Всеволожского района Ленобласти. По версии следствия, в минувшую субботу он сбежал с места аварии, бросив разбитую машину и сбитого ребёнка. Мальчик не выжил.

Источник: Прокуратура Ленинградской области

Как сообщили в прокуратуре Ленобласти 11 ноября, суд определил обвиняемого под стражу до 9 января. На аресте настаивал следователь, прокуратура поддержала ходатайство.

Источник: Прокуратура Ленинградской области







Молодому мужчине предъявлено обвинение в нарушении ПДД, которое повлекло смерть по неосторожности и было сопряжено с оставлением места аварии. Согласно материалам, днём 9 ноября за рулём «Лады» он сбил 10-летнего мальчика на Первомайской улице в посёлке имени Морозова, а после врезался в дерево. Помочь пострадавшему не пытался.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), на месте погиб третьеклассник. Полицейские догнали водителя через два часа на Ладожской улице. В служебном автомобиле он заявлял, что раскаивается, и не сдерживал слёз. По предварительной информации, проходить медосвидетельствование водитель отказался. В этом году его уже ловили на нарушении правил дорожного движения, но не за рулём. Тогда вменяли статью 12.29 КоАП — нарушение, допущенное пешеходом или пассажиром.