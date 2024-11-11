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Происшествия Пьяного лихача со стрельбой задержали на юге Петербурга. Погоня попала на видео

Пьяного лихача со стрельбой задержали на юге Петербурга. Погоня попала на видео

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8 комментариев

Остановка автомобиля для проверки документов обернулась для инспекторов ГАИ погоней и применением табельного оружия в Петродворцовом районе Петербурга. За рулем преследуемой машины оказался пьяный мужчина, задержание попало на видео.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 11 ноября, внимание правоохранителей водитель «КИА Церато» привлек на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне. На требование полиции об остановке он сильнее нажал на педаль газа.

Инспекторы бросились в погоню и в какой-то момент решили открыть огонь в воздух. Предупредительного выстрела оказалось достаточно, чтобы лихач остановился, на Красносельском шоссе его задержали.

Нарушителем оказался 41-летний житель Ижевска. Его привлекли к административной ответственности за пьяное вождение, проезд на красный, выезд на встречную полосу и неповиновение законному требованию правоохранителей.

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Комментарии
8
Akabos
1 час
Надо запретить каршеринги!)
Гость
2 часа
я не понимаю как это можно ездить пьяным угробишь невинных людей и сам попадешь в места не столь отдаленные
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