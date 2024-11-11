Пьяного лихача со стрельбой задержали на юге Петербурга. Погоня попала на видео

Остановка автомобиля для проверки документов обернулась для инспекторов ГАИ погоней и применением табельного оружия в Петродворцовом районе Петербурга. За рулем преследуемой машины оказался пьяный мужчина, задержание попало на видео.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 11 ноября, внимание правоохранителей водитель «КИА Церато» привлек на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне. На требование полиции об остановке он сильнее нажал на педаль газа.
Инспекторы бросились в погоню и в какой-то момент решили открыть огонь в воздух. Предупредительного выстрела оказалось достаточно, чтобы лихач остановился, на Красносельском шоссе его задержали.
Нарушителем оказался 41-летний житель Ижевска. Его привлекли к административной ответственности за пьяное вождение, проезд на красный, выезд на встречную полосу и неповиновение законному требованию правоохранителей.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.