Пьяного лихача со стрельбой задержали на юге Петербурга. Погоня попала на видео

Остановка автомобиля для проверки документов обернулась для инспекторов ГАИ погоней и применением табельного оружия в Петродворцовом районе Петербурга. За рулем преследуемой машины оказался пьяный мужчина, задержание попало на видео.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 11 ноября, внимание правоохранителей водитель «КИА Церато» привлек на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне. На требование полиции об остановке он сильнее нажал на педаль газа.