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Город Сухо будет только один день. Прогноз погоды на эту неделю в Петербурге

Сухо будет только один день. Прогноз погоды на эту неделю в Петербурге

В четверг в городе ожидаются ливневые дожди.

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2 комментария

Начавшаяся рабочая неделя в Санкт-Петербурге пройдёт под знаком постоянного понижения атмосферного давления, а без осадков обойдётся лишь сегодня. Об этом 11 ноября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Уже ближайшей ночью небольшие осадки принесёт атмосферный фронт с запада, а днём во вторник регион попадёт в тёплый сектор очередного североатлантического циклона. Этот атмосферный вихрь, перемещаясь вначале по северным, а затем по восточным регионам европейской России, сохранит своё влияние на погоду Петербурга до конца рабочей недели. При этом большую часть периода Северная столица будет ощущать влияние его тёплой части, и только днём в четверг ожидается воздействие холодного фронтального раздела, а в пятницу — тыловой части этого циклонического вихря.

Сегодня, в понедельник, в городе облачно с прояснениями, без осадков. Днём 0…+2 °С. Ветер южный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник облачно, ночью с прояснениями, местами небольшие осадки, днем преимущественно дожди. Ночью -1…+1 °С, днём +3…+5 °С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду облачно, небольшие дожди. Ночью +2…+4 °С, днём +4…+6 °С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг облачно, дожди, местами ливневого характера. Ночью +4…+6 °С, днём +4…+6 °С. Ветер западный, 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди, ночью возможна гололедица. Ночью 0…+2 °С, днём +4…+6 °С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

По предварительному прогнозу, выходные начнутся довольно облачной и ветреной погодой с небольшими дождями, а температура подрастёт до +6…+8°С.

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Комментарии
2
DEMOMON
6 минут
Ну давайте ещё десять новостей про этот атмосферный вихрь.
Гость
1 час
Вот только захотелось без осадков - и на тебе. Фонтанка, спасибо блин, огромное!
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