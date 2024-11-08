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Происшествия «Да, плывем». Застрявшее в Японии круизное судно с россиянами на борту отправилось в Шанхай

«Да, плывем». Застрявшее в Японии круизное судно с россиянами на борту отправилось в Шанхай

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15 комментариев

Круизный лайнер Spectrum of the Seas с российскими туристами, застрявший ранее в японском порту Йокогама, 8 ноября покинул порт и прямо сейчас направляется в Шанхай, следует из данных портала Marinetraffic.

«Да, плывем», — рассказал «Фонтанке» петербуржец Вячеслав, который находится на борту Spectrum of the Seas.

Пассажирское судно компании Royal Caribbean, которое ходит под флагом Кипра, должно было выйти из порта Йокогамы 6 ноября и 9 ноября прибыть в Шанхай, но из-за поломки отправление отложили, писала «Фонтанка». На борту находятся 538 россиян, у которых истек срок действия японских транзитных виз. Компания Royal Caribbean объявила, что возместит пассажирам 400 долларов за международные перелеты.

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Комментарии
15
Zet
1 час
уф... отлегло наконец... ночи не спал из-за этого...
МихейТ
19 минут
алкоголь наливали бесплатно, как в мемах говорят?!))
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