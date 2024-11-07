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Происшествия Сотни россиян застряли в японском порту из-за поломки круизного судна. Среди них петербуржцы

Сотни россиян застряли в японском порту из-за поломки круизного судна. Среди них петербуржцы

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18 комментариев

Круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas) сломался в японском порту Йокогама, на борту могут находиться более 500 россиян. Об этом «Фонтанке» сообщил 7 ноября читатель Вячеслав, житель Петербурга.

«Круиз отправлялся из Шанхая в Японию и должен был отправиться 6.11 обратно в Шанхай. 9.11 должен был прибыть, но застрял в порту Йокогамы. Сейчас обстановка спокойная», — указал Вячеслав.

Согласно данным сайта MarineTraffic, пассажирское судно в настоящее время находится у побережья Японии.

Новость обновлена в 11:15.

Как сообщили пассажирам судна в официальном бортовом письме, из-за технических проблем корабль задержится в порту на два дня. Таким образом, судно вернется в Шанхай не 9 ноября, а 11. На период этого времени гостей просят оставаться на борту судна. Срок действия приобретенных услуг пообещали продлить на время задержки, а также компенсировать затраты на дальнейшее передвижение.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в компанию Royal Caribbean International, которой принадлежит судно, и в посольство России в Японии.

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Комментарии
18
Zet
56 минут
вдруг их там мучают, как в фильме "Ч.П. - Чрезвычайное просшествие"... сил и мужества...
alexadmin
1 час
Розы! Вы слышали, господа, они здесь розы нюхают! А мы в это время *****
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