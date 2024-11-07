Сотни россиян застряли в японском порту из-за поломки круизного судна. Среди них петербуржцы

Круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas) сломался в японском порту Йокогама, на борту могут находиться более 500 россиян. Об этом «Фонтанке» сообщил 7 ноября читатель Вячеслав, житель Петербурга.

«Круиз отправлялся из Шанхая в Японию и должен был отправиться 6.11 обратно в Шанхай. 9.11 должен был прибыть, но застрял в порту Йокогамы. Сейчас обстановка спокойная», — указал Вячеслав.

Как сообщили пассажирам судна в официальном бортовом письме, из-за технических проблем корабль задержится в порту на два дня. Таким образом, судно вернется в Шанхай не 9 ноября, а 11. На период этого времени гостей просят оставаться на борту судна. Срок действия приобретенных услуг пообещали продлить на время задержки, а также компенсировать затраты на дальнейшее передвижение.