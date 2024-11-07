На рейс до Петербурга не хватит. Пассажирам застрявшего в Японии судна пообещали компенсацию

Пассажирам круизного лайнера Spectrum of the Seas компании Royal Caribbean, застрявшего в порту Японии, пообещали возместить 400 долларов за международные перелеты. Об этом «Фонтанке» 7 ноября рассказал петербуржец Вячеслав, один из пассажиров судна, следующего по маршруту Шанхай — Токио — Шанхай.

Соответствующая информация указана в информационных листках о компенсации, которые раздали пассажирам.

«Компания Royal Caribbean объявила, что возместит 400 долларов за международные перелеты. Как это будет сделано, неизвестно, потому что возмещать они собираются на зарубежные карты, которых у большинства россиян нет. Перечисления ожидаются в течение месяца… Сами понимаете, 400 долларов — это вообще…» — сказал Вячеслав.

«Фонтанка» писала, что, согласно данным популярных сервисов по покупке авиабилетов, сейчас самый дешевый перелет из Шанхая в Петербург обойдется путешественникам минимум за 42 тыс. рублей, но будет включать четыре пересадки. Наиболее удобный рейс с одной пересадкой стоит 161 тыс. рублей.

Круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas) сломался в японском порту Йокогама. Пассажирский корабль должен был вернуться в Шанхай 9 ноября, но финиширует 11-го числа. Среди пассажиров 538 россиян, им уже оказывает поддержку посольство России в Японии. В официальном бортовом письме, выданном туристам, сообщается, что действия приобретенных услуг будут продлены на время задержки, затраты на дальнейшее передвижение компенсированы, также туристов обеспечили дополнительной едой и бесплатным алкоголем. Подробнее о ситуации на корабле читайте на «Фонтанке».