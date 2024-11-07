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Общество Посольство помогает более 500 россиянам, застрявшим на круизном лайнере в Японии

Посольство помогает более 500 россиянам, застрявшим на круизном лайнере в Японии

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2 комментария

Посольство помогает российским туристам, застрявшим на круизном лайнере Spectrum of the Seas в японском порту, с организацией возвращения на родину. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщили в посольстве России в Японии. Их более 500 человек.

Так, за текущие сутки в консульский отдел посольства обратились около 50 граждан РФ. По телефону и электронной почте туристы просят оказать содействие в получении разрешения местных властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай и и дальнейшего возвращения в Россию до завершения ремонтных работ на корабле.

По данным российского туроператора CruClub, на круизном лайнере находится 538 россиян, у которых истек срок действия японских транзитных виз.

Посольство также связалось с иммиграционной службой Японии, которая заявила о готовности помочь в организации выезда россиян при условии обращения к владельцу лайнера - компании Royal Caribbean.

Круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas) сломался в японском порту Йокогама. Пассажирский корабль должен был вернуться в Шанхай 9 ноября, но финиширует 11 числа. Как сообщили пассажирам судна в официальном бортовом письме, срок действия приобретенных услуг будет продлен на время задержки, затраты на дальнейшее передвижение компенсированы, также туристов обеспечили дополнительной едой и бесплатным алкоголем. Подробнее о ситуации на корабле читайте здесь.

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Комментарии
2
Заливщик голосовых планок
5 минут
Интересно, это правильные россияне или подлые релоканты?
Гость
7 минут
День радио?
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