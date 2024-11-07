«Иностранцы довольные, а наши напряженные». Петербуржец показал обстановку на застрявшем в Японии круизном лайнере

Большая часть российских туристов, застрявших на борту круизного лайнера «Спектр морей», потеряла заранее купленные авиабилеты. Успеть к запланированному времени вылета они не смогут, из-за чего придется покупать новые билеты, цены на которые доходят до нескольких сотен тысяч. Об этом 7 ноября в беседе с «Фонтанкой» сообщил петербуржец Вячеслав, также ставший заложником ситуации.

Источник: предоставлено «Фонтанке»

«Проблемы только в билетах, у большинства они сгорают… (Компании. — Прим. ред.) задирают цены на обмен билетов до 200–300 тысяч, — делится мужчина. — Если бы все это было нормально сделано, можно было просто взять и поменять билет, тогда не вопрос, мы посидим здесь. Такое бывает, сломаться может все что угодно, это техника, тем более такая огромная… Вот сейчас женщина немолодая, например, в панике купила билет за 50 тысяч, но перепутала: не Шанхай — Москва, а Москва — Шанхай. Думаю, это билет невозвратный».

Пассажир также отметил отличие в настроении соотечественников от иностранцев. «На всех смотришь — испанцы, американцы, немцы, китайцы, — ходят довольные, сломалось и сломалось, — заметил он. — А наши ходят напряженные почему? Да потому что билеты сумасшедших денег у наших авиаперевозчиков стоят, идет такой заработок».

Мужчина также объяснил, что жалобы некоторых туристов на отсутствие паспортов необоснованные. Пассажиры сдают документы, удостоверяющие личность, по правилам круизной компании, взамен они получают пластиковые карты с указанием личных данных. «Это абсолютно нормальная история. Паспорта отдают в конце круиза», — добавил Вячеслав.

Отметим, согласно данным популярных сервисов по покупке авиабилетов, сейчас самый дешевый перелет из Шанхая в Петербург обойдется путешественникам минимум за 42 тыс. рублей, но будет включать четыре пересадки. Наиболее удобный рейс с одной пересадкой стоит 161 тыс. рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas) сломался в японском порту Йокогама, на борту могут находиться более 500 россиян. Корабль должен был 9 ноября прибыть в Шанхай, конечную точку маршрута, но финиширует только 11-го числа.

Как сообщили пассажирам судна в официальном бортовом письме, срок действия приобретенных услуг пообещали продлить на время задержки, компенсировать затраты на дальнейшее передвижение, а также обеспечили дополнительной едой и бесплатным алкоголем.