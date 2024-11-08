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Город Проектировщики объяснили, почему у станции «Горный институт» не будет подземных переходов

Проектировщики объяснили, почему у станции «Горный институт» не будет подземных переходов

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3 комментария

Станция метро «Горный институт» не получила подземный переходов под Большим проспектом Васильевского острова из-за особенностей местных коммуникаций. Об этом 7 ноября рассказал первый заместитель генерального директора «Ленметрогипротранса» Сергей Ветлугин.

«Инженерные сети, которые нельзя зачастую перенести. Допустим, мы сейчас столкнулись с этим вопросом на Васильевском острове при строительстве станции „Горный институт“, — объяснил он в ходе конференции по транспортно-пересадочным узлам. — И за собой повлекло еще какие-то решения, которые не позволил в результате реализовать задачу, связанную с созданием подземных переходов».

Напомним, у станции «Горный институт» будет подземный вестибюль, к которому организовано два спуска — оба на участке, который находится на углу Большого проспекта и Косой линии. Это решение зачастую вызывало недоумение, так как подземный вестибюль подразумевает возможность в ходе строительства сразу организовать выход и на другую сторону магистрали.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что достроить станцию «Горный институт» предполагается до конца года. В свою очередь, комитет по строительству сообщал, что и открытие станции намечено на конец 2024-го.

Подробнее о планах по строительству метро в Петербурге читайте здесь.

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Комментарии
3
Гость
26 минут
Господи, разреши! - Нет, нельзя так их сейчас называть..) - Так ведь.. - Не надо! - Да они же.. - Если честно, Я бы добавил..) - Почему же молчишь Ты?! - Согласись, смешно будет, если до.. чиновников начну Я опускаться..)
Гость
19 минут
Мросто денег надо больше, по моему мнению...
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