Проектировщики объяснили, почему у станции «Горный институт» не будет подземных переходов

«Инженерные сети, которые нельзя зачастую перенести. Допустим, мы сейчас столкнулись с этим вопросом на Васильевском острове при строительстве станции „Горный институт“, — объяснил он в ходе конференции по транспортно-пересадочным узлам. — И за собой повлекло еще какие-то решения, которые не позволил в результате реализовать задачу, связанную с созданием подземных переходов».