Проектировщики объяснили, почему у станции «Горный институт» не будет подземных переходов

Станция метро «Горный институт» не получила подземный переходов под Большим проспектом Васильевского острова из-за особенностей местных коммуникаций. Об этом 7 ноября рассказал первый заместитель генерального директора «Ленметрогипротранса» Сергей Ветлугин.
«Инженерные сети, которые нельзя зачастую перенести. Допустим, мы сейчас столкнулись с этим вопросом на Васильевском острове при строительстве станции „Горный институт“, — объяснил он в ходе конференции по транспортно-пересадочным узлам. — И за собой повлекло еще какие-то решения, которые не позволил в результате реализовать задачу, связанную с созданием подземных переходов».
Напомним, у станции «Горный институт» будет подземный вестибюль, к которому организовано два спуска — оба на участке, который находится на углу Большого проспекта и Косой линии. Это решение зачастую вызывало недоумение, так как подземный вестибюль подразумевает возможность в ходе строительства сразу организовать выход и на другую сторону магистрали.
Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что достроить станцию «Горный институт» предполагается до конца года. В свою очередь, комитет по строительству сообщал, что и открытие станции намечено на конец 2024-го.
Подробнее о планах по строительству метро в Петербурге читайте здесь.