СКА проиграл четвертый матч подряд

Поражением СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Встреча проходила 7 ноября в Сочи. Армейцы с Невы уступили со счетом 2 : 5 (0 : 1, 0 : 1, 2 : 3).

Голы за СКА забили Марат Хайруллин (52-я минута) и Михаил Воробьев (60-я). У «Сочи» отличились Тимур Хафизов (13-я, 42-я минута), Артур Тянулин (21-я), Андрей Никонов (52-я) и Данил Авершин (57-я).

Таким образом, СКА потерпел четвертое поражение подряд. Команда из Петербурга опустилась со второго на третье место в таблице Западной конференции КХЛ.