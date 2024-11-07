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Спорт СКА проиграл четвертый матч подряд

СКА проиграл четвертый матч подряд

1 975
9 комментариев

Поражением СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Встреча проходила 7 ноября в Сочи. Армейцы с Невы уступили со счетом 2 : 5 (0 : 1, 0 : 1, 2 : 3).

+10

Голы за СКА забили Марат Хайруллин (52-я минута) и Михаил Воробьев (60-я). У «Сочи» отличились Тимур Хафизов (13-я, 42-я минута), Артур Тянулин (21-я), Андрей Никонов (52-я) и Данил Авершин (57-я).

Таким образом, СКА потерпел четвертое поражение подряд. Команда из Петербурга опустилась со второго на третье место в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующий матч СКА проведет 11 ноября в Омске против «Авангарда».

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Комментарии
9
m.naydenoff
1 час
Может быть великому тренеру пора на повышение? В Минкомспорта или в Госдуму на худой случай?
Алексей Spb
1 час
Что еще должно произойти с командой СКА, чтобы главный тренер подал в отставку?! Минус в бюджете, минус в итоговой таблице. То есть отрицательный результат и как у менеджера и как у тренера. Подождем еще чуть-чуть ….
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