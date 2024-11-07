«В бушлате самое то». Какая погода была 7 ноября в 1917 и 1942 годах и чем примечательна сегодняшняя

Сегодня нам везёт: в Петербурге сухо, что для 7 ноября исключение. Осадки в этот день наблюдаются очень часто, пусть и небольшие. Самые сильные осадки были зафиксированы в 2014 году — 15,2 мм. Вчерашнее тепло позволило температурной аномалии перейти в сторону положительных значений (+2,2 градуса), а до этого пять дней начала ноября температура в городе была ниже нормы на 1-3 градуса. Об этом рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. И вспоминает, какая погода была в этот день в Петрограде 108 лет, когда началась октябрьская революция (25-26 октября по старому стилю).

Тогда было прохладнее, чем сегодня, но теплее, чем в среднем в начале прошлого века.

«Сегодня ночью в Санкт-Петербурге температура была даже выше +5 гр., а в 1917 году только +1,3 гр. Днем сегодня ждём температуру к +7 гр., а тогда было +3,4 гр.», — отмечает Колесов.

При этом среднесуточная температура воздуха даже по сегодняшним меркам превышала в тот год норму. Несколько дней стояла сухая погода, «поэтому в шинельке да в бушлате было самое то».

В целом самое теплое 7 ноября за всю историю инструментальных наблюдений в Петербурге — Ленинграде было зафиксировано в 1967 году (ровно 10 градусов). А самое холодное — в блокадном 1942 году (среднесуточная температура минус 9,2 градуса). Самый высокий дневной максимум — в 1930 году (это были годы потепления), плюс 11,3 градуса, а дневной минимум — в том же 1942 году, тогда не поднялась выше минус 5,9 градуса.

«Самая холодная ночь осталась за пределами прошлого века, в 1891 году было -12,7 гр. В период после 1917 года самое холодное 7 ноября отмечено даже не в 1942 году (-10,3 гр.), а в 1970 году (-10,8 гр.)», — отмечает синоптик.