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Авто Бизнес Дилерский холдинг «Рольф» заявил о выпуске автомобилей под собственным брендом

Дилерский холдинг «Рольф» заявил о выпуске автомобилей под собственным брендом

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27 комментариев

Дилерский холдинг «Рольф» намерен начать выпуск автомобилей в подмосковном Пущино под собственным брендом в партнерстве с китайским производителем, плановый выпуск пилотного автомобиля запланирован на 2026–2027 годы. Об этом 7 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора «Рольфа» Романа Антонова.

Как отметил Антонов, решение уже принято, сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнерами из-за рубежа, в том числе с китайскими концернами.

Сумму инвестирования в проект и объемы производства автомобилей Антонов пока не раскрыл. Однако подчеркнул, что речь идет не просто о проекте по созданию рабочих мест, а о собственных научно-технических разработках на основе партнерских технологий, направленных на создание производства полного цикла.

Автодилерская компания «Рольф» была основана в 1991 году. В 2019-м ее основатель и глава компании Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела — его обвинили в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. В конце прошлого года ГК «Рольф» указом президента была передана во временное управление Росимущества, писала «Фонтанка». В сентябре этого года стало известно, что владельцем «Рольфа» стал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, а уже в начале октября компания заявила, что намерена в 2025–2026 годах выйти на IPO. По данным СПАРК, в 2023 году компания отчиталась о прибыли в 4,7 миллиарда рублей при выручке в 234,5 миллиарда. За 10 месяцев текущего года «Рольф» продал 30,5  тыс. новых автомобилей и 55 тыс. с пробегом. По итогам года, рассказал Антонов «Ъ», планируется выйти на показатели в 35 тыс. и 70 тыс. машин соответственно.

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Комментарии
27
Zet
2 часа
о выпуске? перекупы-барыги невесть что о себе возомнили...
Отец Родной
2 часа
Лучше всего импортозаместить удалось как раз таки шильдики... На любой вкус и цвет
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