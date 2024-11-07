Дилерский холдинг «Рольф» заявил о выпуске автомобилей под собственным брендом

Сумму инвестирования в проект и объемы производства автомобилей Антонов пока не раскрыл. Однако подчеркнул, что речь идет не просто о проекте по созданию рабочих мест, а о собственных научно-технических разработках на основе партнерских технологий, направленных на создание производства полного цикла.

Автодилерская компания «Рольф» была основана в 1991 году. В 2019-м ее основатель и глава компании Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела — его обвинили в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. В конце прошлого года ГК «Рольф» указом президента была передана во временное управление Росимущества, писала «Фонтанка». В сентябре этого года стало известно, что владельцем «Рольфа» стал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, а уже в начале октября компания заявила, что намерена в 2025–2026 годах выйти на IPO. По данным СПАРК, в 2023 году компания отчиталась о прибыли в 4,7 миллиарда рублей при выручке в 234,5 миллиарда. За 10 месяцев текущего года «Рольф» продал 30,5 тыс. новых автомобилей и 55 тыс. с пробегом. По итогам года, рассказал Антонов «Ъ», планируется выйти на показатели в 35 тыс. и 70 тыс. машин соответственно.