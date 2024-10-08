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Бизнес Автодилер «Рольф» планирует выйти на IPO в ближайшие два года

Автодилер «Рольф» планирует выйти на IPO в ближайшие два года

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3 комментария

Автодилер «Рольф» планирует разместить акции компании на бирже, провести IPO планируется в 2025–2026 годах, сообщает 8 октября «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании, продемонстрированные при презентации обновленной стратегии.

Отмечается, что средства, полученные от продажи широкому кругу инвесторов на фондовом рынке, компания намерена инвестировать в развитие экосистемы сервисов.

О возможности выхода компании на IPO основатель компании «Рольф» Сергей Петров заявил в 2019 году. Для увеличения рыночной мощности контролирующее юрлицо из общества с ограниченной ответственностью реорганизовали в акционерное общество. В том же году Петров и топ-менеджеры «Рольфа» попали под уголовное преследование за незаконный, по версии следствия, вывод на счета кипрской компании 4 млрд рублей, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Позднее Петров, как писал РБК, предположил, что уголовное преследование связано с его политическими взглядами, и говорил, что его семье предложили продать бизнес «за полцены».

В 2021 году стало известно, что 100 % акций АО «Рольф» планирует приобрести крупный региональный автодилер «Ключавто».

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Комментарии
3
Отец Родной
18 минут
ВТБ 2.0
Вася Петров
35 минут
Долго будут дураков искать, кто добровольно им свои денежки отдаст.
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